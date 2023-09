Mehoni Zuienkerke start moeizaam in Promo 3

Geen goede start voor de volleybalmeisjes van Zuienkerke: de promovendus verloor kansloos met 3-0 in Torhout. Maar strijdvaardig blijven ze wel. “Cijfers zeggen niet alles. Naar mijn gevoel hebben we een goede match gespeeld”, zegt Clarisse Dejonckheere, middenaanvalster van de ploeg.

“We moeten duidelijk nog ons niveau opkrikken”, gaat Clarisse verder. “Tijdens onze voorbereiding hebben we tegen een ploeg uit Promo 4 verloren, in een bekerduel. We gingen met 3-0 onderuit tegen Langemark en wisten onmiddellijk dat er nog veel werk aan de winkel was.”

“Er waren wel verzachtende omstandigheden: het was midden in de vakantieperiode en er waren nogal wat afwezigen. Daarnaast is onze ploeg nog in volledige opbouw, want ten opzichte van vorig seizoen zijn er veel nieuwkomers. Het is ook logisch dat we dit seizoen niet alles zullen winnen zoals vorig jaar, maar ik merk wel een enorme inzet tijdens matchen en op trainingen. Dat belooft voor de toekomst.”

Clarisse is zeventien en studeert wiskunde-wetenschappen in De Frères, met een heel duidelijk doel: “Het is mijn laatste jaar humaniora en ik droom ervan on geneeskunde te studeren aan de UGent”, vertelt ze enthousiast. “Daarom ga ik eerst een bijkomend traject volgen om het toelatingsexamen tot een goed einde te brengen. Maar dat betekent niet dat ik mijn volleybalcarrière on hold zet. Er zijn voorbeelden genoeg van sporters die hun studies succesvol hebben kunnen combineren met hun sport. Naast de studies moet er ook ruimte zijn om te ontspannen, en wat is er beter dan een potje volleybal?”, besluit ze lachend. (GD)

Zondag 24 september om 11 uur in De Sportdoze, in Blankenberge: Mehoni Zuienkerke – Apollo Koekelare