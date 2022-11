Mehoni Zuienkerke pakt de leiding in Promo 4D: “Ons geheim? Het harde werk dat we leveren op training”

Sinds afgelopen weekend is Mehoni Zuienkerke de fiere leider in Promo 4D na een overtuigende zege op het veld van De Haan. Het werd een simpele 0-3. Na een groot uurtje was de klus geklaard en kon er worden gevierd door de polderploeg.

“Achteraf gezien was het voor ons misschien wel een saaie match, zeker als je de setstanden erbij haalt”, vertelt kapitein Jolien Trotteyn (22). “Zeker gezien vanuit ons standpunt. Onze tegenstander is duidelijk een jonge ploeg die zich nog volop in de opbouwfase bevindt. Hopelijk is deze uitslag niet demotiverend voor de sympathieke ploeg.”

Met slechts één verliespartij (2-3) op het veld van Koekelare op de tweede speeldag, prijkt de ploeg nu als eerste in de rangschikking en is de sfeer in de ploeg geweldig.

Sterk team

“Vorig seizoen hadden we al het gevoel dat er meer in zat en dat we goed bezig waren. We zijn stilaan uitgegroeid tot een sterk team en dit omdat we konden verder bouwen op ons verleden. Dat we nu eerste staan, is eigenlijk niet echt een verrassing. We zijn nog een heel jonge ploeg met een gemiddelde leeftijd van 18 jaar. Ons grote geheim is misschien wel het harde werk dat we telkens leveren tijdens de trainingen en als de punten komen, is dit wel motiverend voor de hele ploeg.”

De titel is nog ver weg, maar toch wordt er al over gedroomd. “Natuurlijk speelt dit al in ons hoofd, maar er is nog een lange weg af te leggen. Het zou natuurlijk mooi zijn maar als het dit jaar niet lukt, dan maar volgend jaar. We moeten ook nog het sterke Oostende C partij geven op de laatste speeldag van de heenronde. Dit wordt pas een waardemeter. Als we die tot een goed einde brengen, vind ik dat we mogen beginnen dromen van een titel”, besluit ze.

