Mehoni Zuienkerke op koers naar Promo 3: “We kunnen de promotie al ruiken”

Na een ware demonstratie nam Mehoni Zuienkerke in hun laatste match afstand van Volley Bredene met een droge 3-0. Daardoor blijft de ploeg uit het polderdorp op een mooie tweede plaats in Promo 4 D en droomt men er al van om op het einde van het seizoen de titel van vice-kampioen te mogen dragen.

Na afloop van de match ontmoeten we een opgetogen Tania Timmerman, secretaris en duivel-doet-al bij de club. “We zijn natuurlijk erg blij met deze prestatie, zeker op onze jaarlijkse sponsordag die we vandaag organiseren”, vertelt ze met een brede glimlach. “Filip Lagrou en Petra Demeyere zijn niet zomaar mecenassen, ze zijn in een vroeger leven ook nog speler geweest van Mehoni. Filip zelfs vanaf zijn tiende levensjaar. We zijn ook heel blij om onze nieuwe uitrusting te mogen showen. Deze zijn ontworpen door een jonge ondernemer uit Torhout die pas vorig jaar van start is gegaan. Wij als ploeg vonden het heel belangrijk om in zee te gaan met deze jonge leverancier”, besluit ze.

Van de al vijftien gespeelde competitiematchen keerde Mehoni slechts één keer zonder punten huiswaarts. Daarvoor zorgden onder meer Emmylou Talloen (17) en Louna Vanden Broucke (21). “Had je dit ons op voorhand verteld, dan had ik jou toch enigszins wantrouwig aangekeken”, lacht Emmylou. “We hadden dit totaal niet verwacht. Stiekem droom je toch van goede prestaties maar dat we de promotie nu al bijna kunnen ruiken, is toch een verrassing” stelt ze. “Persoonlijk vind ik ook wel dat we deze ambitie mogen uitspreken”, gaat Louna verder. “Eerst moeten we de resterende zeven matchen mooi afwerken en dan komt die beloning uiteindelijk wel.”

Nog zeven matchen, en dan volgt onze beloning

Geheim

Het geheim van de ploeg zit volgens Louna vooral in de trainingen. “Coach Geert Willem geeft ons wekelijks tips en richtlijnen die we zo goed mogelijk proberen uit te voeren. Dat vereist natuurlijk de nodige concentratie. Wij zijn ook een ploeg met een mengeling van heel jong tot iets ouder en dat is ook een goede aanvulling.” Emmylou ziet nog een bijkomende reden. “Wij zijn vooreerst een spontaan team waarbij het ploeggevoel bovenaan staat. Loopt het bij momenten plots iets minder, dan is dat geen probleem. Het spelplezier is belangrijker.”

Een uitgesproken persoonlijke ambitie hebben beide speelsters niet zozeer. “Ik speelde altijd al bij Mehoni en dat zal waarschijnlijk ook zo wel blijven”, stelt Emmylou. Louna knikt instemmend. “Ik zie mij toch ook niet zomaar verkassen naar een ander team want naast het volleybal heb ik nog andere hobby’s, en dat zou toch moeilijk te combineren zijn, denk ik. Laat mij dus maar rustig zitten bij Mehoni”, besluit ze lachend. (GD)

Zaterdag 11 februari om 11 uur: Hermes Oostende D – Mehoni Zuienkerke.