Matthias Delaere, trainer Knack E, relativeert mogelijke kansen op promotie: “Wij zijn en blijven een opleidingsploeg”

Knack Roeselare E reist zaterdag naar Volley Oudenburg-Gistel. Bij winst zet het een ferme stap om in de eindronde te kunnen bikkelen om de titel.

Knack E staat in Promo 3A tweede, achter het ongenaakbare Wivo Wingene, en heeft een bonus van drie punten op Volley Oudenburg-Gistel, dat al een wedstrijd meer speelde. Bij volle winst en met nog vier matchen te spelen is Knack op weg om die tweede stek te consolideren. Dan speelt het met Wingene en de eerste twee uit de B-reeks in de eindronde om de titel en eerste promotieplaatsen.

Promotie was niet de ambitie

“Al was promotie nooit een ambitie in de seizoensprognoses”, zegt trainer-coach Matthias Delaere. De prille dertiger is een zuiver Knack-product. Hij doorliep als speler alle jeugdrangen en diverse senioresteams; tot vorig jaar speelde hij bij Knack B. Ondertussen voerde hij al bij diverse jeugdploegen begeleidingsopdrachten uit en schoolde zich als assistent bij senioresploegen bij tot trainer. Dit seizoen is overigens zijn debuut als hoofdtrainer.

“Jonge spelers opleiden is de bestaansreden van Knack E. En als dat kan met knappe resultaten, dan vormt dat een surplus. Vergeet niet dat deze ploeg een verzameling jeugdspelers is die ook hun jeugdcompetitie bij de U15 en U17 afwerken.”

“Uiteraard gaan wij zaterdag voor de volle winst bij Oudenburg. Het is wel een taaie en vooral ervaren ploeg, waartegen wij in de heenronde thuis maar bellewinst haalden. Daarin maakte de fysieke meerwaarde het verschil. Maar in vergelijking met het seizoensbegin heeft deze ploeg ook al stappen gezet. In zoverre dat de ambitie bij mijn spelers, die zichzelf willen bewijzen om te promoveren naar een hogere ploeg bij Knack, onbewust opgetrokken werd. Kunnen wij alsnog promoveren, dan is winst op Oudenburg daarin een tussenstap.”

