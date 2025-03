Marthe Vandenberghe (Sportiva Langemark A – Promo 2) wil afscheid nemen met behoud: “De cirkel is rond”

Zondagmorgen trekt Sportiva Langemark naar Mardavo Marke A. Het is een eerste van drie resterende matchen waarin de ploeg het behoud in Promo 2 wil afdwingen. Voor Marthe Vandenberghe zijn het haar laatste weken als speelster van de Promo 2-ploeg.

Na een vrij weekend speelde Sportiva zaterdag thuis tegen Soncotra Poperinge B. Het werd 3-2. Zo telt Sportiva 19 punten en staat het op de tiende plaats. “Er zijn nog punten nodig om onze plaats in Promo 2 veilig te stellen”, weet Marthe Vandenberghe (26).

“Promo 2 is een reeks waar we thuishoren, maar dit seizoen liep het wat stroever. We hebben een smalle kern, nadat er enkele speelsters in extremis afhaakten. Bovendien kampten we met blessurelast en stonden we niet altijd voltallig. Met onze eerste trainer was de klik er ook niet echt.” Zondagvoormiddag wacht een verplaatsing naar Marke. “Geen evidente verplaatsing, maar ook niet onmogelijk om iets te rapen. Na de match zullen we samen met de ploeg nog een activiteit doen. Na Marke volgen nog Dadizele en Lendelede.”

Laatste weken

“We hopen dat we aan het einde van de rit twee ploegen achter ons kunnen houden.” Als Sportiva zich handhaaft kan Marthe in schoonheid afscheid nemen als speelster, ze is namelijk aan haar laatste weken bezig. “Ik begon hier in het derde leerjaar en doorliep de jeugdreeksen en stroomde door naar de seniorploegen. Eerst in Promo 4 en geleidelijk aan mocht ik proeven van Promo 2.”

“Ik speelde zelfs een seizoen in Promo 1, maar dat leek net iets te hoog gegrepen voor onze ploeg. Net als mijn zus Zoey, met wie ik samen startte destijds, zit mijn actieve carrière er bijna op. Samen starten en samen eindigen maakt de cirkel rond. Het is tijd om de fakkel door te geven en de vele verplichtingen wegen door.”

“Het is de laatste jaren druk geweest. Ik verdwijn niet helemaal uit de club, want ik ben al enkele jaren jeugdtrainer en trainer van de Volleyschool. Ik wil dat graag blijven doen”, aldus de middenspeelster uit Langemark.

(API)