Marthe is nieuwe kapitein van Sportiva Langemark: “Positief proberen communiceren”

Marthe Vandenberghe is dit seizoen, na het afscheid van boegbeeld Stefanie Pollet, de nieuwe kapitein van Sportiva Langemark. Voorlopig heeft het fel verjongde Sportiva A zich in de middenmoot van het klassement geparkeerd, het doel dit seizoen is de top vijf.

Met Stefanie Pollet, Judy Parmentier, Lauren De Naer en Elise De Souter zag Sportiva Langemark een ferme brok ervaring wegvallen. Tegelijk een mooie kans voor het jonge talent van de ploegen uit Promo 4 om de stap naar de A-ploeg te zetten. “We speelden al een aantal jaar met min of meer dezelfde basisploeg, en die is dit seizoen toch grondig door mekaar geschud”, geeft de 24-jarige Marthe Vandenberghe aan. “Wel vind ik dat we op deze korte tijd al goed op mekaar ingespeeld zijn. Natuurlijk moet de wisselvalligheid er nog wat uit, maar dat is niet meer dan logisch.”

Top vijf

Sportiva Langemark degradeerde vorig seizoen uit reeks Promo 1. De stap terugzetten is voorlopig niet aan de orde. “Op dit moment zitten we gewoon beter op onze plaats in Promo 2”, is Marthe eerlijk. “Hier in de linkerkolom meedraaien is beter voor onze ontwikkeling dan in Promo 1 een degradatiestrijd te moeten uitvechten. Met onze zeven op twaalf staan we op een voorlopige vijfde plaats in de stand. Dat moet ook ons doel zijn dit seizoen, de top vijf halen zou een succes zijn. Zaterdag spelen we thuis tegen VBC Beveren-Leie, dat nog niet kon winnen. Een uitgelezen kans op een nieuwe driepunter dus.”

Een nieuwe rol dit seizoen voor de 24-jarige uit Langemark die Stefanie Pollet opvolgt als de nieuwe kapitein van de ploeg. “Waarom de keuze op mij gevallen is? Waarschijnlijk omdat ik nu al één van de senioren in de ploeg ben”, lacht de Langemarkse. “Het klopt ook wel dat ik tijdens de matchen vocaal aanwezig ben en altijd positief probeer te communiceren. Ik was in elk geval vereerd toen de vraag kwam en zal er alles aan doen om onze youngsters zo goed mogelijk bij te staan.” (TV)