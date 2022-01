Marthe Ameel (Sportiva Langemark B) speelt op een nieuwe positie: “Als middenspeelster kan ik mijn kwaliteiten beter tonen”

Na een coronabesmetting is de 18-jarige Marthe Ameel klaar om met Sportiva Langemark B het tweede deel van de competitie aan te vatten. De thuismatch tegen Dynamivo Dadizele biedt een uitgelezen kans om enkele plaatsen op te schuiven in de stand.

Ook de B-ploeg van Sportiva Langemark bleef niet gespaard van coronazorgen. De match van vorig weekend tegen Sijos Menen moest uitgesteld worden, maar ondertussen lijkt het ergste achter de rug. Ook middenspeelster Marthe Ameel is weer klaar voor de strijd. “Ik ben even ziek geweest, maar voel me voldoende hersteld om er zaterdag weer vol tegenaan te gaan”, klinkt het bij Marthe. “We proberen de uitgestelde match positief te bekijken, zo had de ploeg een extra week om zich klaar te stomen voor het vervolg van de competitie. Met Dynamivo Dadizele treffen we een tegenstander die in onze buurt staat in het klassement, en die we in de heenronde met 1-3 konden kloppen. In theorie zouden we dus de drie punten moeten kunnen thuishouden. Met onze huidige zesde plaats in de stand zijn we zeker niet ontevreden, al hopen we om nog enkele plaatjes op te schuiven. De top drie wordt moeilijk, maar is niet onhaalbaar.”

Tactisch denken

De Poelkapelse Marthe Ameel komt al drie seizoenen uit voor de B-ploeg van Sportiva Langemark en bewijst op haar nieuwe positie als middenspeelster elke week een meerwaarde voor de ploeg te zijn. “Ik was vroeger receptiehoek, maar door mijn lengte komen mijn kwaliteiten beter tot hun recht op mijn nieuwe positie. Als middenspeelster moet ik veel meer zoeken naar tactische oplossingen en die uitdaging ligt me wel. Op training werken we vooral aan onze receptie. We merken in de wedstrijden dat we op dat gebied soms blokkeren, waardoor we dan een reeks punten tegen krijgen. Onze coach Lauren De Naer laat ons specifieke oefeningen doen; je merkt dat we daar in de wedstrijden stilaan de vruchten van plukken.” (TVI)

Zaterdag 22 januari om 15.30 uur: Sportiva Langemark – Dynamivo Dadizele B.