Marke-Webis Wevelgem klopt Knack Roeselare B in West-Vlaamse volleybalfinale

In de eerste West-Vlaamse bekerfinale haalden de heren van Marke-Webis Wevelgem het met 3-1 van Knack Roeselare B.

Wevelgem wisselde dit seizoen mooie overwinningen af met niet-verwachte nederlagen. Het was een beetje een seizoen van ups en downs met als gevolg dat ze nog in strijd zijn voor een zesde stek in de eerste nationale. Knack Roeselare kende een moeilijke seizoensstart in tweede nationale. Van september tot december werden slechts vier van de tien matchen gewonnen maar toen kwam de kentering en noteerde Knack B acht zeges op rij. Daardoor klommen ze naar een vierde plaats in de rangschikking. Het wordt ongetwijfeld een interessant duel tussen een aarzelende eersteklasser en een Knack dat de goede vorm te pakken heeft.

Tot 7-7 in de eerste set was het eerst een aftasten van de tegenstrever maar dan plaatste Wevelgem een korte tussensprint en kwam 12-8 voor. Het sein om een time-out te nemen bij Knack. De kloof bleef echter gestaag op vier punten. Wevelgem bleef echter steken bij 20-16 en Knack sloop dichterbij (20-19). Het waren echter Joren Debois en Thomas Vandenberghe die Wevelgem over de streep trokken. De eerste setbal bij 24-20 was de goede. Basil Dermaux van Knack smashte de bal te breed buiten.

Knack Roeselare B. © (Foto GD)

Zelfde spelbeeld in de tweede set. Om beurten werd er gescoord maar niemand kon een kloofje slaan. Ditmaal was het echter Roeselare dat 8-11 uitliep met uitstekende opslagdruk. Via Jonas Vanthournoudt stond het plots 11-16 en vond coach Vandecaveye van Wevelgem het tijd voor een time-out. Dat bracht op want Neil Oerlemans zette de gelijke stand 17-17 terug op de bordjes. Bij 22-22 ging plots het licht uit bij Roeselare en Wevelgem verzamelde twee setballen bij 24-22. Thomas Vandenberghe verzilverde de tweede en plaatste Wevelgem op 2-0.

In set drie schoot Knack het best uit de startblokken en stoomde door naar 14-19. Twee time-outs later kon Wevelgem geen oplossing vinden tegen het enthousiaste spel van Knack. Bij 16-24 versierde Knack zijn eerste setbal en bracht de stand terug tot 2-1.

Halverwege de vierde set was het duidelijk dat Knack zich niet zomaar zou laten ringeloren. Het werd een spannend geheel dat totaal gelijk opging 15-15. Louis Vandecaveye mokerde plots de 20-17 op de bordjes en Knack verloor even het noorden. Ze vochten zich echter terug in de match tot 23-23. Brecht Dewyspelaere bracht met een keiharde smash het eerste wedstrijdpunt op de bordjes. Maar Knack stelde het feestje nog even uit (24-24). Simone Lemoine zette de kroon op het werk met een ace bij de derde matchbal (27-25).

Een uitstekend Knack Roeselare heeft zijn kansen gehad maar het ging, met uitzondering van de derde set, telkens mis in moneytime. Marke-Webis veroverde achteraf gezien heel terecht het kleinood.