Marke-Webis Wevelgem grijpt unieke dubbel

In eerste nationale van het herenvolleybal is Marke-Webis Wevelgem zondagavond kampioen geworden. Tegen Nijvel, de vierde in de stand, pakte de ploeg van kapitein Louis Debaveye de broodnodige zege. Het werd 3-0 (25/17, 25/16, 25/19). De wedstrijd begon met een aangrijpend eerbetoon voor de overleden Brecht Dewyspelaere.

Tweeëntwintig zeges op vierentwintig wedstrijden. Dat zijn de indrukwekkende cijfers die Marke-Webis kan voorleggen. De laatste en beslissende wedstrijd begon met een minuut applaus en pakkende woorden weergalmden door de luidsprekers: “Beste vrienden, exact een jaar geleden stonden we hier allemaal samen op de laatste wedstrijd van het seizoen, en namen we afscheid van Brecht als volleybalspeler na een schitterende volleybalcarrière en 10 jaar trouwe dienst bij Marke-Webis. Ook toen was er een traan, vooral uit dankbaarheid… Vandaag een jaar later doet het ons enorm veel pijn opnieuw afscheid te moeten nemen van Brecht. Ditmaal als enorm warme persoon die hij was, met de eeuwige glimlach die we voor altijd zullen koesteren!”

Eentje om te koesteren

Wat daarna volgde is volleybalgeschiedenis. 33 jaar na de vorige titel kroont Marke-Webis zich tot kampioen in eerste nationale. Voor het eerst is ook de dubbel gerealiseerd.

“Dit is er eentje op te koesteren”, glundert voorzitter Dieter Vandermeersch. “Op het einde van deze campagne maakten we een rollercoaster van emoties mee. Chapeau voor de jongens dat zij daar op een heel volwassen manier mee omgegaan zijn.”

“Als je complimenten krijgt zoals: ‘deze club heeft een enorme uitstraling naar buiten toe’, dan is dat heel mooi. We hebben er een prachtige campagne opzitten. De ploeg blijft ook volgend seizoen grotendeels samen. Enkel Jasper Verhamme vertrekt naar Decospan Menen in Liga A. Als ploeg zijn we heel trots dat hij naar de buren uit Menen vertrekt.”

