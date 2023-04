Marke-Webis Wevelgem eerste West-Vlaamse volleybalkampioen

Iedere West-Vlaamse volleybalfanaat heeft Paasmaandag met stip aangeduid in zijn agenda. Op die dag wordt de hoogmis van het volleybal gevierd met maar liefst vier bekerfinales. Dit alles gaat door in sporthal Haneveld in De Haan, reeds jaar en dag organisator van het gebeuren.

Rembert Torhout en Marke-Webis Wevelgem mogen de spits afbijten in de eerste finale heren Nationaal. Beide teams komen uit in eerste nationale. Marke gaat voluit voor de dubbel. Voor het ogenblik staan ze nog tweede gerangschikt op 1 puntje van Hemiksem maar ze hebben ook 1 wedstrijd minder gespeeld. Tegenstander Rembert Torhout heeft zich met een vijfde plaats in de competitie als een stevige middenmoter gemanifesteerd.

De wedstrijd begon met een minuutje stilte ter nagedachtenis van het overlijden van Brecht Dewyspelaere, oud speler van Marke-Webis. De eerste set werd de toon al gezet met heel wat aanvalskracht van Marke en enkele foutjes van Torhout. Vooral het Markse blok van Jasper Verhamme en Thomas Vandenberghe deed zijn werk voortreffelijk en konden zo de aanvallen van Jan-Peter Vandamme neutraliseren. Marke liep snel uit tot 4-10, sein voor een eerste time-out van Torhout. Dit leverde niet veel op en Marke stoomde door naar een 14-24 stand. De eerste setbal was de goeie toen Gert-Jan Vermeersch een ace binnenklopte.

Een heel ander spelbeeld in set 2. Torhout maakte veel minder fouten en kon zelfs een eerste kloofje slaan naar 9-6. Maar Marke knokte zich terug in de wedstrijd en bij 15-15 was alles te herdoen. Het werd een nek aan nek race tot 21-21, dan plaatste Marke een tussensprintje en ging het in 1 ruk naar 21-24. De eerste setbal, met Jasper Verhamme, was van uitstekende kwaliteit en de Torhoutse verdediging devieerde de bal ver buiten de lijnen. De 2-0 was een feit.

Set drie werd dan terug een nagelbijter die gelijk opging tot 10-10. Het was echter Torhout die de eerste kloof uitdiepte tot 14-11. Maar Marke zette de scheve situatie recht en het ging dan in rechte lijn naar 20-20. Bij 21-20 kwam Lars Maddens in de plaats van Leander Vervacke bij Torhout en dat leverde meteen een blok op voor Torhout dat 23-21 uitliep. De tweede setbal bij 24-23 was de goeie. Jasper Verhamme serveerde vol met veel risico maar ruim buiten. Torhout was nog niet knock-out.

Set drie had ogenschijnlijk veel krachten gekost bij Torhout want in set vier liep Marke eenvoudig uit tot 12-18. De groen-zwarte lintjes werden reeds aan de beker geknoopt. Bij 18-24 viel de eerste setbal. Maar het was Lars Maddens die de laatste bal tegen de grond sloeg. De 3-1 was een feit en bij Marke-Webis startte het feestgedruis.