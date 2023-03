Manu Vandenbroucke is interimcoach bij Sportiva B: “Progressie schenkt me veel voldoening”

Manu Vandenbroucke is sinds half december de interim-coach van de jonge B-ploeg van Sportiva Langemark. Het is zijn eerste opdracht als coach in maar liefst 15 jaar. Onder zijn vleugels zijn de youngsters van Sportiva Langemark aan een opmars bezig.

De trainersperikelen bij Sportiva Langemark B speelden de ploeg in de heenronde overduidelijk parten. Sinds Alveringemnaar Manu Vandenbroucke (44) eind vorig kalenderjaar de handschoen heeft opgenomen, werpt de herwonnen stabiliteit zijn vruchten af. “Met het niveau dat de ploeg nu haalt konden we volgens mij zelfs meegedaan hebben voor een plaats in de top drie”, prijst Manu Vandenbroucke de kwaliteiten van zijn jonge ploeg. “Er werd in de heenronde te veel vermijdbaar puntenverlies geleden. Los van de plaats in de stand ligt het accent bij ons vooral op de progressie van de jonge speelsters. Dat we nu stevig in de middenmoot van het klassement staan en nog voor de vijfde plaats kunnen gaan stemt mij heel tevreden. We willen de komende wedstrijden nog wat extra kleur aan ons seizoen geven en bewijzen dat er veel muziek in onze jeugdwerking zit. Niet enkel mijn verdienste trouwens, onze jeugdcoördinator Frieke Debyser neemt de training op woensdag voor haar rekening en heeft ook een groot aandeel in de opmars van onze jonge ploeg.” Manu Vandenbroucke heeft momenteel geen ambitie om een verlengstuk te breien aan zijn interim-opdracht bij Sportiva Langemark. “Ik kreeg al een viertal aanbiedingen, maar heb voorlopig niet de ambitie om ergens vaste coach te worden. Wel wil ik benadrukken dat ik mij hier bij Sportiva heel hard amuseer.”

A-ploeg

De sfeer in de groep is heel goed en volgens mij zijn enkele speelsters klaar om de stap naar de A-ploeg te zetten. Als coach haal je uit die progressie veel voldoening. Het prikkelt me ergens wel om verder te doen, maar op dit moment is de combinatie met mijn werk en gezinsleven niet haalbaar”, besluit Manu die met ‘Bachten De Kupe’ ook zijn eigen bier brouwt. (TVI)

Zaterdag 25 maart om 14.30 uur: Davo Wevelgem D – Sportiva Langemark B.