Manon Stragier met Yellow Tigers naar WK

De Yellow Tigers, onze nationale damesploeg, opent zaterdag in Arnhem tegen Puerto Rico het WK volleybal. Dat moet het orgelpunt worden van een vier jaar durend project dat de Wevelgemse Manon Stragier mee vorm gaf.

Voor de 23-jarige receptie/hoek kan een geslaagd aantreden op het WK haar volleybalcarrière ook een internationale boost geven. Dat Manon voor volleybal koos, was de logica zelf. Haar moeder Sofie was als centrumspeelster bij Wevelgem op hoog niveau actief, vader Bruno is als jeugdtrainer een icoon bij datzelfde Wevelgem. Het volleybal als passie, ook voor de jonge Manon dus. In het derde middelbaar trok ze naar de topsportschool in Vilvoorde. Daar plukte meervoudig nationaal kampioen Asterix Kieldrecht haar als zestienjarige weg. “Ik kreeg de kans om naar Asterix te trekken en liet die opportuniteit niet liggen”, aldus Manon Stragier. “Na twee seizoenen Kieldrecht verkaste ik naar Michelbeke om meer speelgelegenheid te krijgen. Daar had ik Luc Engelschenschilt als trainer, hij trok een seizoen later naar VDK Gent en nam mij mee. Maar na dat seizoen stond Kieldrecht weer aan mijn deur en daar ben ik nu toe aan mijn vierde seizoen op rij.”

Verjonging

Vier jaar geleden werd Manon opgenomen in de ruime kern van de nationale ploeg. Na enkele mindere resultaten werd bij de Yellow Tigers een nieuw project opgestart met als doel het WK van dit jaar te halen. Dat project hield ook een verjonging van de ploeg in. “Ik werd door coach Gert Vande Broek, ook coach van Asterix, aan de ruime kern toegevoegd. Gaandeweg kon ik mij manifesteren en dwong ik uiteindelijk een eigen specifieke rol af. Ik ben nog geen basisspeelster maar ik word er wel steeds vaker ingebracht als wisselspeelster, waarbij ik in eerste instantie vanop de servicelijn de tegenstander moet ontregelen. Ik heb overigens nog heel wat progressiemarge. Hoe meer wedstrijden op hoog niveau, hoe sneller die vooruitgang zich manifesteert.”

We spelen in Arnhem. We hopen dus op veel Belgen in de zaal

Doel

Sinds mei werken de Yellow Tigers heel intensief naar dat WK toe. België staat 12de op de wereldranglijst en treft in poule A Italië (3de), thuisland Nederland (10de), Puerto Rico (18de), Kameroen (24ste) en Kenia (27ste). Met welke ambitie trekken onze volleybalvrouwen naar Arnhem? “De begindoelstelling is de tweede fase bereiken. Daarvoor moeten wij in de eerste vier spelen in de eerste fase. Dat zou ook de bevestiging van onze ranking zijn. Vorige week werkten wij nog een oefentornooi af in Frankrijk waar wij derde eindigden. Al vind ik wel dat wij ons beste niveau nog niet haalden. De hele groep hunkert alvast naar die eerste wedstrijd. Die kan bepalend zijn. Met Kameroen en Kenia treffen wij op papier gemakkelijkere tegenstanders, al mag je niemand onderschatten. Dat deze groepsfase in Arnhem afgewerkt wordt, is een meevaller om Belgische supporters in de zaal te krijgen. Wij hebben vier jaar gewerkt om dit WK te halen, wij willen ons nu ook wel tonen.”

Kan een succesvol WK ook een buitenlands avontuur opleveren voor Manon? “Op clubniveau telt momenteel alleen Kieldrecht. Ik heb overigens de familie en vrienden graag bij mij. Volleybal blijft een passie, maar als afgestudeerde marketing-communicatie zoek ik momenteel een deeltijdse job.”

Van vrijdag 23 tot en met zaterdag 15 oktober wordt het WK damesvolleybal georganiseerd in Nederland en Polen. De Yellow Tigers spelen hun poulewedstrijden in Arnhem. Programma: zaterdag 24 september (14 uur): België-Puerto Rico; zondag 25 september (13 uur): België-Kenia; dinsdag 27 september (18 uur): Italië-België; vrijdag 30 september (20 uur): Nederland-België en zondag 2 oktober (13 uur): België-Kameroen.