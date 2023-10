Mama Isabel en dochters Lara en Emma vormen nieuw trio bij Hermes Oostende: “Onze overstap nog niet beklaagd”

Dat volleybalclub Hermes Oostende enkele maanden geleden een grondige metamorfose onderging, is ondertussen al voldoende bekend. Vooral de verhuis van het ligateam naar Bevo Roeselare is weinig volleyballiefhebbers ontgaan. Minder geweten, is wat er zich in het tussenseizoen afspeelde op het niveau van de provinciale teams.

De ploeg die in Promo 1 aantreedt, onderging enkele belangrijke wijzigingen. Coach Birgen Despodt gaf de fakkel door aan Jan-Thomas Missine en verschillende meisjes die de sloffen aan de haak hingen, werden vervangen door nieuwe speelsters. Het huidige B-team, dat vorig jaar als C-ploeg promoveerde, wordt nog steeds gecoacht door secretaris Mireille Rahoens. Ook deze ploeg onderging een serieuze metamorfose. Isabel Roelandt (42), die samen met haar dochters Lara en Emma in het tussenseizoen de overstap maakte van Davolo Loppem naar de kustploeg, is de nieuwe coach van het C-team. Samen vormen ze een trio dat zich al helemaal thuis voelt bij Hermes.

Perfecte samenhang

Ik heb zelf gevolleybald en ben pas een goed jaar geleden gestart met coachen”, aldus Isabel Roelandt. “Doordat Lara en Emma bij Davolo Loppem speelden en hun trainer gedeeltelijk afhaakte, heb ik vorig seizoen de ploeg van mijn dochters gecoacht. Het was een leerrijke ervaring en we speelden met amper negen speelsters een goed seizoen. Doordat nogal wat meisjes van mijn team in het tussenseizoen naar een andere club vertrokken, wilden Lara en Emma ook heel graag elders spelen. De vraag van Hermes Oostende om bij hen coach te worden van het C-team viel perfect samen met de wens van mijn dochters, waardoor we met z’n drieën de overstap maakten.”

Voldoende speelsters

“We hebben ons de overstap nog geen seconde beklaagd”, gaat de kersverse coach van Hermes C verder. “Ik hou van de directe en open communicatie binnen de club. De sfeer is fantastisch en aan enthousiasme en talent is geen gebrek. Er zijn voor elke ploeg meer dan voldoende speelsters en dat maakt het gemakkelijker om efficiënt te trainen. Ook Lara en Emma zijn heel tevreden dat ze bij Hermes spelen. Ik ben de coach van Emma en dat maakte de overstap voor haar iets gemakkelijker dan voor Lara.”

“Ik had inderdaad wat stress om de overstap te maken”, geeft Lara eerlijk toe. “Ik ben nochtans een redelijke babbelaar, maar als je niemand kent, is het toch wel spannend. Ik vroeg me af of het wel zou klikken met de andere meisjes. Drie maanden later weet ik wel beter, want ik heb ondertussen al enkele goede vriendinnen en het lijkt alsof ik hier al een hele tijd speel.”

Lara speelt in het B-team dat Mireille Rahoens onder haar hoede heeft. De resultaten vallen momenteel wat tegen, maar de oudste dochter van Isabel Roelandt is er vast van overtuigd dat hier binnenkort verandering in komt. “We moeten nog wat beter op elkaar ingespeeld raken, maar dat komt wel voor elkaar. Bij Hermes krijg ik de kans om progressie te maken en ik wil deze kans met beide handen grijpen.”

Altijd stipt aanwezig

Lara en Emma zijn uiteraard heel tevreden dat hun mama coach is bij Hermes, want dat maakt het vooral gemakkelijk om stipt aanwezig te zijn op alle trainingen. Emma wordt ook nog eens gecoacht door mama Isabel en dat zorgde ervoor dat de overstap voor haar een stuk eenvoudiger was. “In mijn ploeg spelen heel wat meisjes die vroeger in de jeugdploegen van Hermes volleybalden. Er zijn ook drie meisjes uit Loppem met ons meegekomen. Ik had nooit kunnen vermoeden dat ik in zo’n leuke groep zou terechtkomen. We doen het ook supergoed, en dat had ik eigenlijk ook niet verwacht. Hopelijk kunnen we zo lang mogelijk bovenaan blijven meedraaien. Stiekem hoop ik zelfs dat we kampioen spelen”, lacht Emma.

“Hier heb ik nog niet aan gedacht”, tempert mama Isabel het enthousiasme van haar jongste dochter. “Ik ben vooral heel blij dat mijn dochters gelukkig zijn bij Hermes. Ik zie ze openbloeien en progressie maken. Wat kan een moeder nog meer wensen. Onze overstap naar Hermes is in alle opzichten een groot succes. De afstand van ons thuis in Sint-Michiels naar Oostende neem ik er met plezier bij.” (PDC)