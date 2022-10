Maité Barbez krijgt haar kans bij Vlamvo A: “Ik wil de komende jaren een plek in de basisploeg veroveren”

Dat er op talent geen leeftijd staat, bewijst Maïté Barbez met haar opvallende evolutie bij Vlamvo Vlamertinge. Op haar vijftiende zette ze al de stap naar de seniorreeksen en dit seizoen maakt ze op haar zeventiende vast deel uit van de A-kern in tweede nationale.

Samen met Yara Dolphen krijgt Maïté Barbez dit seizoen de kans om ervaring op te doen bij de A-ploeg van Vlamvo Vlamertinge, die promoveerde naar eerste nationale. Komend weekend wacht de topper en streekderby tegen VKt Torhout. “Na winst op de openingsspeeldag hebben we nu twee matchen verloren, hoog tijd om weer aan te knopen met de overwinning”, klinkt het bij de beloftevolle youngster. “Voor mij is het moeilijk om te vergelijken met vorig seizoen, maar ik merk wel dat het niveau heel hoog ligt. Onze receptie wordt voortdurend bestookt met sprongopslagen en sterke aanvalsters, en daar moeten we ons nog beter op afstellen.”

Invalbeurten

Maïté Barbez liet tijdens haar invalbeurten als opposite al zien dat zij over het potentieel beschikt om uit te groeien tot een vaste waarde bij Vlamvo A. En laat dat nu net haar ambitie zijn. “Mijn bedoeling was vooral om bij de A-ploeg te kunnen volleyballen, en dat is dus ondertussen gelukt”, lacht de Boezingse. “Ik kon vorig seizoen met Vlamvo B de promotie naar Promo 1 helpen afdwingen, en werd nu beloond met een vaste plaats in de A-kern. Uiteraard ben ik heel blij met die kans en op training probeer ik te schaven aan mijn mindere punten. Voorlopig val ik vooral in als opposite omdat ik nog moet werken aan mijn recepties. Of er veel stress bij die invalbeurten komt kijken? De eerste keer zeker wel maar ondertussen is die stress al grotendeels verdwenen. Onze coach Kris Van Boxelaer geeft veel vertrouwen aan de jonge speelsters en zorgt er ook voor dat iedereen aan de bak kan komen. Er is in deze reeks geen reservematch, voor mij is het dus leuk dat ik geen hele wedstrijd aan de bank gekluisterd zit. De komende jaren wil ik graag een plek in de basisploeg veroveren.” (TVI)

Zondag 16 oktober om 18 uur: VKt Torhout – Vlamvo Vlamertinge A.