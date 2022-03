Maaseik in extremis regulier kampioen, Knack tweede

Greenyard Maaaseik haalde bij Knack een 1-3 zege, graait de volle puntenwinst mee en sluit met evenveel punten maar een zege meer op de eerste stek de voorcompetitie af.

Een terechte zege was het met setstanden 19-25, 25-21, 19-25 en 23-25. Niet dat die tweede plaats veel verschil maakt voor de kwalificatieronde waarin Knack het nu moet opnemen tegen Gent dat voorlaatste eindigde in plaats van tegen rode lantaarn Waremme.

Knack miste voor de clash tegen de Limburgers wel nog Verhanneman, na blessure nog niet helemaal speelfit, maar coach Vanmedegael kon evenmin beroep doen op Lecat die nog niet aangesloten was op de oorspronkelijke datum van die uitgestelde wedstrijd. Daardoor werd de ervaren libero Deroey in de receptielijn geassisteerd door de youngsters Tammearu en Desmet. Bij Knack stelde men zich de vraag of diezelfde regel ook niet van toepassing was op spelverdeler Vanker die ook maar begin dit jaar in Maaseik opdaagde. En dus evenmin aangesloten was op die oorspronkelijke wedstrijddatum. Wordt vervolgd zeker?

De inleidende beurt maakte Maaseik het verschil vanop de servicelijn. Spelverdeer D’Hulst werd niet echt verwend door zijn receptiespelers en daardoor kreeg hij moeilijk vaart in zijn ploeg. Dat resulteerde bij Maaseik in een counterend blok met zes blokpunten die eerste beurt, en daar voegden de Limburgers nog een sluitende achterveldverdediging aan toe. Bij 13-15 waren bij Maaseik de Braziliaanse reus Bonatto en Martinez niet af te stoppen naar 15-21 en Maaseik liet zich niet meer verontrusten naar de 19-25 setwinst.

Maaseiks aanvalsduo

Roeselare tapte uit een ander vaartje de eerste herneming. D’Hulst kon nu wel en paar keer Coolman utstekend aanspelen en ook Desmet kende aanvallend succes naar 9-4. Maaseik dichtte naar 11-10 maar een tweede Roeselaarse tussenspurt bracht de 19-14 op het bord. Bij 24-19 kogelde Cox de Knackreceptie aan flarden, een out gegeven service bij 24-20 werd na de videochallenge wél ingegeven en Cox voegde er nog een extra punt aan toe. Fasteland beslechtte de 25-21.

Dat noodzakelijke punt door twee deelwinsten leek weer dichterbij. Maar eerst Cox met een opslagenreeks en daarna Treial zetten Maaseik vanop de servicelijn direct naar 4-9. Knack kon wel nog verdienstelijk remonteren naar 14-15 via vooral Desmet. Tot zowel Cox als Treial ook aanvallend niets meer misten en Maaseik met 19-25 verdubbelde.

Het moest dus in de vierde set gebeuren voor Knack. Maar weer vanuit vernietigend serveerwerk en Bonatto die Desmet blokkend counterde werd het 4-9 én weer een lange achtervolgingsrace. Bij 18-22 dreigden Desmet vooral en Coolman naar 21-22. Desmet neutraliseerde een eerste bezoekende matchbal naar 23-24 maar serveerde dan in het net en 23-25.

Zaterdag speelt Knack bij Gent de eerste wedstrijd van de kwalificatieronde, woensdag erop volgt de thuiswedstrijd, een eventuele beslissende wedstrijd wordt op zaterdag 19 maart in de Tomabelhal afgewerkt. (RBD)