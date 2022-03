Maak kennis met ‘the next best thing’ in het West-Vlaamse volleybal: Seppe Rotty smasht zich een weg naar de top

Hoewel hij vorig weekend pas zijn 21ste verjaardag vierde, is Seppe Rotty al drie jaar lang een vaste waarde bij Decospan Menen. De Torhoutenaar is echter klaar voor een stap hogerop en wil dus afscheid nemen in schoonheid, met een topresultaat in de play-offs. “Uiteraard wil ik me nog eens extra bewijzen tegen mijn toekomstige ploeg. Al kan ik nog niet officieel bevestigen welke ploeg dat precies wordt.”

Het staat in de sterren geschreven dat Seppe Rotty vanaf volgend seizoen moet schitteren bij Knack Roeselare. De sterkhouder van Menen is toe aan een stap hogerop, wil in eigen land blijven spelen en is bovendien een man van de streek. De transfer werd ook al in verschillende media aangekondigd, maar Rotty zelf houdt de lippen stijf op elkaar.

“Het klopt dat mijn verhaal bij Menen hoogstwaarschijnlijk stopt en dat ik kies voor een nieuwe uitdaging, maar er is nog steeds niets officieel. Ik kan en mag dus niet voor mijn beurt spreken”, knipoogt hij. Die nieuwe uitdaging kon ook in het buitenland liggen, maar daarvoor staat de receptie-hoekspeler momenteel niet open.

“Eigenlijk ben ik met al die zaken heel weinig bezig. Ik werk samen met een manager, die perfect weet wat ik wil. Er zullen ook wel buitenlandse aanbiedingen geweest zijn, maar dat is niet aan de orde. Als volleyballer moet je ook aan de periode na je carrière denken en dus zijn mijn studies voor mij erg belangrijk.”

“Momenteel volg ik de opleiding tot industrieel ingenieur bouwkunde, aan de Universiteit Gent. Door mijn topsportstatuut spreid ik mijn opleiding wel over zes à acht jaar, maar het is een must om mijn diploma te halen.”

Play-offs met Menen

Hoe zijn toekomst er ook uitziet, de komende weken wil Seppe Rotty vooral scoren met Decospan Menen. Nu het voortbestaan verzekerd is, heerst er weer een positieve sfeer. En na een dubbele zege tegen Achel plaatsten zij zich al voor de play-offs met de vier beste ploegen van België. Daardoor genieten ze nu van een vrij weekend. “Zwijg me vooral van dat systeem, want heel logisch is het niet”, lacht Rotty.

“Hadden we van Achel verloren – en we hadden het best moeilijk – dan was ons mooi seizoen in twee matchen tenietgedaan. Onmogelijk was dat zeker niet, want de eerste match verliep heel moeizaam. Ikzelf had het bijvoorbeeld erg lastig, nadat ik vorige week kampte met buikgriep. Ik had drie dagen in bed gelegen en zat zowat honderd keer op het toilet. Dan ben je in het weekend natuurlijk geen honderd procent.”

“Nu volgen nog zes matchen in de play-offs en daarna nog eens titelmatchen tussen de nummers één en twee in de stand. Best ingewikkeld allemaal, maar wij laten het niet aan ons hart komen en focussen op de eigen prestaties. Ook ik wil sowieso met een positief gevoel afscheid nemen, want ik kende drie fantastische jaren in Menen.”

“Een superfijne club, het is dus logisch dat ik in de play-offs nog eens alles wil geven. Dat ik daarbij wellicht ook tegen mijn toekomstige club speel? Uiteraard wil ik me dan nog eens extra bewijzen.” (grijnst)

Red Dragons?

Seppe Rotty werd opgeleid bij Rembert Torhout en trok daarna richting Volleybalschool in Vilvoorde. Hij stond altijd al bekend als een toptalent met uitstekende technische en fysieke kwaliteiten, maar zijn lengte leek een doorn in het oog. Toch slaagt hij erin om ook op het hoogste niveau door te breken. “Daar moet ik niet flauw over doen, ook ikzelf vreesde lang dat mijn lengte me parten zou spelen. Volgens de voorspellingen zou ik amper 1m86 worden en als aanvaller op het hoogste niveau volstaat dat gewoon niet.”

“Gelukkig ben ik toch nog 1m90 geworden, al ben ik daarmee nog steeds een ukkie in het topvolleybal. Laat ons zeggen dat een lengte van 1m90 en sprongkracht van een meter het minimum is. Gelukkig is die sprongkracht net mijn grote sterkte.”

Nu hij een stap hogerop wil zetten op clubniveau, hoopt Rotty ook een vaste waarde te worden bij de Red Dragons. Met de nieuwe bondscoach Emanuele Zanini had hij echter nog geen contact. “Ik mocht al eens proeven van de nationale ploeg en dat smaakt natuurlijk naar meer. De volleybalbond is echter wat later dan normaal met de selecties en dus blijft het afwachten hoe komende zomer er voor mij zal uitzien.”

””Misschien helpt het in de toekomst wel als ik bij een grotere club zou spelen, dan kom je wellicht sneller in aanmerking voor een selectie. Maar dat zijn zorgen voor later, eerst volle focus op de play-offs met Menen.”

