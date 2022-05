Lowie Stuer en Decospan Menen blijven op hun honger zitten tegen Knack: “Hier zoveel meer van verwacht”

De eerste twee titelfinales hebben Menen nog geen setwinst opgeleverd. De tank lijkt wel leeg bij Decospan, terwijl Knack momenteel aan het pieken is. De twee 3-0-nederlagen zijn dan ook de juiste weergave van de huidige waardeverhoudingen tussen Menen en Roeselare. “We willen de supporters meer geven dan hetgeen we tot dusver deden”, aldus libero Stuer.

De eerste titelfinales hadden een groot feest moeten worden voor spelers en entourage, maar na twee matchen staat de teller op nul overwinningen en geen enkele setwinst. Op zich niet verrassend, maar de zware setstanden laten Lowie Stuer toch met een dubbel gevoel achter.

“We hebben ons hoofddoel bereikt met de finale play-offs, maar we hadden er wel een tikkeltje meer van verwacht”, geeft de libero toe. “In de eerste wedstrijd gingen de boeken dicht na een sterke openingsset en hetzelfde scenario herhaalde zich woensdag.”

“We hadden controle over de eerste set en leken dan ook op weg naar setwinst, maar dan haalde de sterke Roeselaarse bank de bovenhand. Eerst sloeg Depovere toe met een stevige opslagreeks en de andere invaller Tammearu deed nadien hetzelfde.”

Zuur

“Zuur, want als we het eerste spel konden winnen, dan zagen we misschien wel een heel andere wedstrijd. Vanaf de tweede set hadden we last van decompressie. Onze service kwam er niet meer door en ook receptioneel was het gewoon te weinig. Je merkt dan ook dat Roeselare fysiek een stuk sterker is.”

De wedstrijd werd gekruid – of eerder ontsierd – door heel wat discutabele scheidsrechterlijke fases. “Na twintig punten waren er al vijf videochallenges en vier ervan toonden een fout aan van de scheids. Dat zegt genoeg”, vindt Stuer. De libero pakte een geel karton en kapitein Sinnesael zou later zelfs met rood bestraft worden. “Heel frustrerend, want Koen Luts liet niet toe dat we in dialoog gingen met hem.”

“Achteraf zei hij dat de nieuwe aanwijzingen hem verplichtten om snel kaarten te trekken. Tjah. Het zorgde wel voor heel wat interactie met het publiek, maar ik had het liever anders gezien. We moeten ons echter niet schuilen achter de ref. Wij moesten gewoon beter doen.”

Fantastische fans

De Menenfans daagden in grote getale op in de Tomabelhal en zorgden met meer dan duizend voor een zinderende sfeer. “Gewoon fantastisch”, vindt Stuer.

“Zelfs de spelers van Knack waren ervan onder de indruk. Dankzij hen haalden we bijna de eerste set binnen. We hadden hen zoveel meer willen geven, want dat verdienen ze. Kampioen gaan we allicht niet meer worden, maar we moeten wel erin blijven geloven dat we zaterdag toch nog eens kunnen stunten.”