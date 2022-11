Lowie Stuer blijft met Decospan Menen puntenloos in Champions League: “Vooral het positieve onthouden”

Decospan Menen heeft nog geen setje kunnen pakken in de Champions League, maar toch is Lowie Stuer niet geheel ontevreden na de 3-0 in Trentino vorige zaterdag en de 0-3 van afgelopen woensdag tegen Kedzierzyn. “We wisten dat we deze poule niet zouden winnen”, zegt hij met een knipoog.

Twee keer zonder setwinst afgedroogd worden. Had Lowie Stuer zich het kampioenenbal niet anders voorgesteld? “Niet, echt. Het was vooraf al duidelijk dat we het moeilijk zouden hebben. In Trentino werden we helemaal weggespeeld toen ze het gaspedaal indrukten, terwijl ik vond dat we veel beter meespeelden tegen Kedzierzyn. Je merkte dat de Polen toch minder kwaliteiten bezitten dan de Italianen. Kedzierzyn maakte meer fouten en speelde minder op het fysieke.

Daardoor hebben we beter meegedaan dan verwacht. Even geloofden we zelfs in setwinst toen we in het tweede spel met drie punten aan de leiding stonden. Iedereen ging er voor bij ons, maar net dan acteerden de Polen stabieler waardoor we onze voorsprong niet konden vasthouden”, aldus de libero.

“Ondanks het verlies houden we hier een goed gevoel aan over. We onthouden vooral het positieve voor de toekomst. Dit zijn voor ons ideale leermomenten en het is voor jong en oud in onze groep tof om zich te kunnen meten met de absolute wereldtop.”

Hoe erg vindt Stuer het dat de CL-thuismatchen in Schiervelde afgewerkt worden? “Aan de ene kant is het jammer, want als je ziet hoeveel volk we kunnen mobiliseren naar de Tomabelhal dan weet je dat het in Menen ook volle bak zou zijn. Aan de andere kant ging de helft van onze recepties in eigen zaal misschien wel tegen het plafond geëindigd zijn en hadden we het er veel slechter van af gebracht.”

Stuer mocht na een paar matchen op de bank tegen Trentino, Achel en Kedzierzyn weer in de basis starten. “Mijn eerste twee wedstrijden waren niet goed genoeg en dan is het normaal dat Bille mijn plaats innam. Hij was gewoon ook sterk aan het trainen. Ik heb echter nooit gepanikeerd en ben blijven trainen met de focus op hetgeen beter moest. Ik hoop dat ik nu gelanceerd ben, want iedereen verwacht dat ik hier presteer als basisspeler.”

Play-offs

Voor Menen wacht nu een periode tot 26 november zonder wedstrijd. Dan komt competitieleider Gent op bezoek. De ploeg die Menen vorig seizoen nog uit de bekerfinale hield. “Ach, dat zijn we vergeten. Zij kenden vorig jaar bekersucces en hopelijk zijn de rollen dit keer omgekeerd. Ik wil vooral winnen van Gent om de kansen op de play-offs gaaf te houden.”

