Louise Huyghe (Sportiva Langemark) treft ex-club Vlamvo Vlamertinge: “Er zullen wat zenuwen bij komen kijken, maar wij willen die drie punten pakken”

Sportiva Langemark krijgt vanavond in de derby tegen Vlamvo Vlamertinge B de kans om zekerheid te krijgen over de tweede plaats in het klassement. Een speciaal duel voor de 18-jarige Louise Huyghe, die haar ex-ploeg treft.

Sportiva Langemark heeft een voorsprong van zes punten op de B-ploeg van Vlamvo Vlamertinge. De derby is een uitgelezen kans om Vlamvo uit te tellen in de strijd om de tweede plaats.

“Dat wij favoriet zijn, zul je mij absoluut niet horen zeggen”, lacht youngster Louise Huyghe. “Vlamvo speelt thuis en dan weet je al dat het een match op het scherpst van de snee zal worden. Wij zijn er wel absoluut op gebrand om de drie punten te pakken. De tweede plaats zou een mooie bekroning van ons toch wel heel sterk seizoen zijn.”

Nieuwe uitdaging

Voor Louise Huyghe wordt het een eerste terugkeer naar de club waar ze liefst negen seizoenen in de jeugdreeksen speelde.

“Ik moet toegeven dat er wel wat extra zenuwen zijn. Ik woon ook in Vlamertinge en zal er ongetwijfeld veel bekende gezichten terugzien. Zo speelde ik nog samen met onder meer Maite Barbez en Lotte Desloovere, die nu bij Vlamvo B het mooie weer maken.”

“Dat ik de stap naar Sportiva Langemark zette, heb ik mij nog niet beklaagd. Ik voelde dat het bij Vlamvo moeilijk zou worden om door te schuiven naar de seniorreeksen en had behoefte aan een nieuwe uitdaging. Ik begon als hoofdpasseur in vierde provinciale bij Sportiva en ben ondertussen doorgeschoven naar de A-ploeg. Ik speel vooral de reservenmatchen, want onze hoofdpasseur Stefanie Pollet uit de ploeg spelen is onbegonnen werk. (lacht) Wel heb ik dit seizoen al enorm veel bijgeleerd en die ervaring is onbetaalbaar. Volgend jaar kom ik, op eigen vraag, weer uit voor de B-ploeg in Promo 4. Ik wil weer volle bak de hoofdmatchen kunnen spelen en bij de B-ploeg zal ik veel meer kansen krijgen.” (TVI)

Vrijdag 25 maart om 21 uur: Vlamvo Vlamertinge B – Sportiva Langemark A