Louis Pattyn met IVT tegen ex-club Knack: “Het zal niet meer vanzelf gaan dit jaar”

In Promo 2 staat zaterdag de derby tussen Izegems Volley Team en Knack Roeselare D op het programma. Een speciaal duel voor Louis Pattyn, die een verleden heeft bij Knack.

“Het was een intensieve, maar leuke match tegen VKt Torhout”, blikt passeur Louis Pattyn (21) terug op de 1-3-nederlaag tegen VKt. De Roeselarenaar is bezig aan zijn tweede jaar bij IVT. “We mogen tevreden zijn over het niveau dat we gehaald hebben. Het is nooit leuk om te verliezen, maar we kunnen onszelf weinig verwijten. Over het algemeen houdt de ploeg een goed gevoel over aan de match.”

“We moeten vooral meenemen dat het niet meer vanzelf zal gaan dit jaar, wat vorig jaar op sommige momenten wel het geval was. We moeten ons eigen spel spelen en onze foutenlast zoveel mogelijk beperken. We zijn een ploeg die heel sterk aan elkaar hangt en dat is iets dat we zeker kunnen uitbuiten. Blijven vechten voor elkaar en samen vieren, dat is waar het uiteindelijk om draait.”

“Zaterdag nemen we het op tegen Knack Roeselare D. Ik weet niet precies hoeveel jaar ik in Roeselare actief ben geweest, maar het waren er een heel pak. Na de blessure aan mijn hand, die lang heeft aangesleept, ben ik naar Izegem vertrokken. Ik amuseer me heel erg in de club, we zijn een echte familie en ik zou de club niet meer willen verlaten.”

“We weten natuurlijk dankzij de oefenmatchen dat Knack een sterke ploeg is. Heel wat jonge kerels, maar ook enkele iets meer ervaren spelers. We verwachten een mooie, spannende match. Maar het is een partij zoals een andere. Ik wil elke wedstrijd winnen, maar deze niet meer of minder dan andere omdat ik er nog gespeeld heb. Ik kijk er wel naar uit omdat het toch wel speciaal aanvoelt.”

“Stan Spillebeen moeten we even missen. Hij heeft zich geblesseerd op training en zal out zijn voor een week of drie. Hij is slecht neergekomen en heeft zijn voet omgeslagen.” (RV)

Zaterdag 15 oktober om 20.30 uur: IVT – Knack Roeselare D.