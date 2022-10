Lou Kindt staat met Menen voor belangrijkste opdracht van het jaar: “We moeten zaterdag winnen”

Decospan Menen hangt na het 0-3-verlies tegen Roeselare met een 0 op 9 nog altijd onderaan in de klassering. De competitiezorgen mogen nu voor even aan de kant want zaterdag wacht er Menen met de komst van Guibertin in bekerverband een heel andere match. Lou Kindt beseft dat het van moeten is.

“We leven toch met iets meer vertrouwen toe naar die bekerpartij”, zegt Lou Kindt. De aanvaller van Menen verloor woensdag dan wel met 0-3 van Roeselare, toch onthoudt hij de goede zaken na die confrontatie.

“Ons niveau lag een stuk hoger dan de voorbije weken en we hebben het Roeselare toch bij momenten lastig kunnen maken. Het is gewoon jammer dat we dan een paar domme reeksen tegen krijgen waardoor we niet tot het eind konden meestrijden voor deelwinst. In de derde set lag onze foutenlast te hoog. Daar moeten we nog aan werken maar we blijven stapjes zetten op training.”

Tactische keuze

Frank Depestele verraste door Lou Kindt als middenman uit te spelen ten nadele van Leonis Dedeyne. “Een tactische keuze”, verklaart Kindt. “Op die manier konden we voor nog meer servicedruk zorgen en die aanpak heeft aanvankelijk goed gewerkt. Het is een tijdelijke oplossing in afwachting van de terugkeer van Sinnesael. We speelden al veel beter en daarom gaan we ook met een goed gevoel richting de bekerclash tegen Guibertin.”

Guibertin is de promovendus die vorige week nog verrassend kwam winnen in Menen met 0-3. Decospan moet winnen als het zich wil kwalificeren voor de volgende bekerronde. Er staat dus heel wat druk op de ketel. “Vorige week is voorbij. We moeten met een fris hoofd naar de volgende confrontatie toeleven”, vindt Kindt. “We steken ons niet weg en we weten dat het alles of niets wordt. Met het niveau dat we tegen Roeselare haalden, zouden we toch in staat moeten zijn om Guibertin te kloppen. Of het seizoen mislukt is als we straks toch met lege handen achterblijven? Ach, daar mogen we echt niet aan denken. Ik wil gewoon spelen en winnen zonder rekening te moeten houden met eventuele doemscenario’s”, besluit Lou Kindt.

Zaterdag 29 oktober om 20.30 uur: Menen – Guibertin (Beker van België). (Maxime Petit)