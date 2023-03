Lisa Vandromme (Floralux Dadizele): “Beslissende weken voor top vier”

In Promo 4A van de damescompetitie dienen de beslissende weken zich aan voor de top vier. Floralux Dadizele staat momenteel op een derde stek en reist zaterdag naar het tweede geklasseerde Moorsele A, dat twee punten meer telt én een wedstrijd meer afwerkte. Een week later trekt Dadizele voor een inhaalwedstrijd naar het vierde geklasseerde Komen dat twee punten minder telt. Floralux Dadizele degradeerde verleden seizoen uit de hoogste damesreeks. Het bestuur opteerde ervoor om niet verder aan te modderen in tweede, maar een doorstart te nemen in vierde. De te vroeg naar de eerste ploeg doorgeschoven jongeren kwamen weer in vierde terecht en konden zonder enige druk van vooraf aan herbeginnen. Met de ambitie een topdrieplaats te halen. Er is zelfs uitzicht op een tweede plaats. In de heenronde verkwanselde de ploeg via vier vijfsetters enkele punten. Maar dan kwam oud-speelster van de A-ploeg en late twintiger Lisa Vandromme na drie seizoenen inactiviteit weer meetrainen. En vanaf eind december ook spelen. “Wij zijn wel met een grote kern en het is uiteindelijk niet mijn bedoeling om de plaats in te nemen van een jongere speelster. De trainster drong er evenwel op aan mij ook voor de wedstrijden beschikbaar te stellen. De ploeg miste nog een rustbrenger en blijkbaar is die rol mij toebedeeld”, zegt Vandromme.

Tweede plaats

Sindsdien werden geen punten meer te grabbel gegooid en smeerde Dadizele het dan nog ongeslagen Ledegem zijn tot nu toe enige nederlaag aan. Daarmee kreeg Dadizele ook uitzicht op de tweede plaats en eventuele promotie. “Voor de titel zal Ledegem zich niet meer laten verrassen, want het telt al een bonus van vijf punten op Moorsele A. Mits twee keer volle wedstrijdwinst zaterdag bij Moorsele A en een week later in Komen klimmen wij naar de tweede plaats. De kans is dan ook groot dat wij die kunnen vasthouden, want zowel Moorsele A als Komen treffen leider Ledegem nog.”

Zaterdag 4 maart om 19 uur: DVM Moorsele A – Floralux Dadizele.