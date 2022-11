Lisa Vallaeys is terug van weggeweest bij Beaphar A: “Zo lang mogelijk genieten van de leidersplaats”

Na promotie met de titel gooit Beaphar Poperinge A ook dit seizoen hoge ogen in Promo 1. Als voorlopige leider in de stand zijn Lisa Vallaeys en co goed op weg om vriend en vijand te verbazen. Van grote ambities is er echter nog geen sprake. “We houden voorlopig niet al te veel rekening met het klassement.”

Van aanpassingsproblemen in Promo 1 lijkt Beaphar Poperinge niet veel last te hebben. Integendeel zelfs, de promovendus prijkt na zeven speeldagen aan de kop van de stand. Vorig weekend werd de B-ploeg van Vlamvo Vlamertinge met een droge 0-3 ingeblikt. “Het leek een vlotte overwinning, maar we hebben er echt wel voor moeten vechten”, geeft spelverdeelster Lisa Vallaeys toe.

“In elke set konden we al vroeg een kloof slaan maar Vlamvo kon telkens terugkomen. Zelf haalden we niet ons beste niveau, in een derby is er altijd wat extra druk en dat voelden we wel. Dat we uiteindelijk toch zonder setverlies de drie punten konden pakken is alvast een mooie opsteker naar komend weekend toe. De uitmatch bij VT Diksmuide, vierde in de stand, is weer een nieuwe test voor ons. Bovendien een tegenstander die op revanche zal belust zijn. In een rechtstreekse confrontatie met de Diksmuidelingen dwongen we al eens de promotie naar eerste af. Ik verwacht dus weer een heel evenwichtige match waarin we niets aan het toeval zullen mogen overlaten.”

Extra druk

Bij Beaphar Poperinge is de voorlopige leidersplaats in de stand geen reden om te gaan zweven. De 25-jarige Lisa Vallaeys geeft wel toe dat er wat druk op de ketel zit. “Onze ambitie was in de eerste plaats om zo snel mogelijk het behoud te verwezenlijken. In die doelstelling zijn we nu al zo goed als geslaagd”, lacht de Poperingse.

We spelen al zo lang samen dat het meer is dan volleybal alleen

“Nu staan we heel onverwacht aan de leiding en dat is zodanig mooi dat je daar ook zo lang mogelijk wil blijven staan. Weliswaar heeft Avelgem, voor mij de absolute titelfavoriet, een match minder op de teller. De stand biedt voorlopig dus een beetje een vertekend beeld. Dat neemt niet weg dat wij zo lang mogelijk zullen genieten van de leidersplaats. Tijdens de matchen mogen we daar echter niet al te veel mee bezig zijn. Het geeft toch altijd wat extra druk om als leider aan de opslag te staan, terwijl dat in ons geval echt niet hoeft.”

Schouderblessure

Na twee jaar inactiviteit is Lisa Valleays weer terug bij Beaphar. De Poperingse is vooral blij weer deel uit te maken van de hechte groep vriendinnen bij Beaphar. “We spelen al zo lang samen dat het eigenlijk meer is dan volleybal alleen. Omdat de combinatie met het werk en mijn privéleven te zwaar werd en ik bovendien nog met een vervelende schouderblessure kampte, besloot ik om het volleybal even op pauze te zetten. Ik leun dicht bij het niveau van daarvoor aan, maar dat is niet het belangrijkste. Ook als ik zoals vorig weekend de reservenmatch moet spelen is dat geen probleem. Onze coach Jaime Paizzetta geeft iedereen kansen en als invalster ben ik even gemotiveerd om de ploeg te helpen.”

Zondag 20 november om 17 uur: VT Diksmuide A – Beaphar Poperinge A.