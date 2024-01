Linde Maertens is de enige vrouwelijke scheidsrechter op het hoogste niveau: “Eindpunt nog niet bereikt”

Linde Maertens is de enige vrouwelijke scheidsrechter op het hoogste niveau in Vlaanderen en wil ook doorbreken op het internationale toneel. “Ik heb al voldoende ervaring om het mannelijk testosteron in de kiem te smoren”, lacht de Nieuwpoortse.

Naast het drukke gezinsleven en een job als zelfstandig osteopate is de 34-jarige Linde Maertens ee nvan de sterkhouders bij promo 1-ploeg VT Diksmuide én scheidsrechtert ze al meer dan drie jaar op het hoogste nationale niveau. Nu het afscheid als actief volleybalster wenkt wil de Nieuwpoortse zo snel mogelijk fluiten op internationaal niveau.

Uit de hand gelopen hobby

Linde Maertens zette haar eerste stappen als scheidsrechter eerder toevallig op 16-jarige leeftijd in een jeugdmatch bij ex-ploeg Vlamvo Vlamertinge. Ondertussen is de 34-jarige osteopate uitgegroeid tot de enige vrouwelijke scheidsrechter op het hoogste nationale niveau in Vlaanderen. Bekerfinales en topmatchen bij zowel de nationale dames-en herenploegen kennen voor Linde geen geheimen meer. “Het begon als een uit de hand gelopen hobby maar al snel voelde ik dat de rol als scheidsrechter mij p het lijf geschreven is”, geeft de 34-jarige Linde Maertens tekst en uitleg.

“Met het aantal wedstrijden ging ook mijn vertrouwen in stijgende lijn en kreeg ik telkens een niveautje hoger de kans om me te bewijzen. Ondertussen ben ik aan mijn vierde seizoen op het hoogste niveau bezig, zo zie je maar hoe snel het kan gaan. Ik blijf ook bijzonder ambitieus, graag wil ik ook zo snel mogelijk doorgroeien naar het internationale toneel. Het eindpunt is dus zeker nog niet bereikt.”

In eer en geweten

In veel wedstrijden heeft Linde Maertens af te rekenen met het mannelijke testosteron, maar dat deert haar hoegenaamd niet. “Er wordt natuurlijk wel eens geprobeerd om mij uit evenwicht te brengen maar ik beschik al over voldoende ervaring om daar mee om te gaan. De meeste spelers kennen mij ondertussen al en weten dat ik mijn beslissingen in eer en geweten neem. Ik probeer me te spiegelen aan de topscheidsrechters in België die al meer dan twintig jaar ervaring hebben op het internationale niveau. In vergelijking met hen voel ik me soms nog een groentje. (lacht) Matuur en rustig reageren om zo de potentieel ontvlambare situaties in de kiem te smoren is de boodschap.”

Als zelfstandig ostheopate en mama van twee kindjes dringt de onvermijdelijke vraag naar de haalbaarheid van de veeleisende combinatie met het ook nog zelf actief volleyballen bij VT Diksmuide zich op. “Het is de laatste tijd meer en meer van hot naar het lopen, dus heb ik met veel spijt in het hart toch de knoop moeten doorhakken. Het worden dit seizoen mijn laatste wedstrijden als actief volleybalster. Op mijn 33 jaar is het beste er trouwens toch al een beetje af”, besluit Linde Maertens met een kwinkslag. (TVA)