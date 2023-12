“Ze zullen revanche willen nemen”: Gilles Vandecaveye (Decospan) op zijn hoede voor Volley Haasrode Leuven

Dinsdagavond zegevierde Deco-span in de heenwedstrijd van de halve finale van de Belgische beker tegen Volley Haasrode Leuven met 3-1. Vrijdagavond 8 december ontmoet de ploeg van uitblinker Gilles Vandecaveye opnieuw de Vlaams-Brabanders in competitieverband.

“We begonnen de competitie heel goed met twee overwinningen op een rij waaronder tegen Roeselare”, vertelt Gilles Vandecaveye (28), MVP van de bekerwedstrijd. “In die partij hadden we niets te verliezen. Toen volgden jammer genoeg vijf verliespartijen op rij. Die andere verloren matchen waren meer van moeten. Het is echter moeilijk te verklaren. Als we op achterstand komen, sluipt er stress in het team. Er is weinig vertrouwen en dat moet eruit.”

“Dat we dinsdag opnieuw een mooi resultaat neerzetten tegen Leuven deed dan ook heel veel deugd. Als we een wedstrijd moesten winnen, was het deze wel. Pas op, we zijn er nog lang niet. Op 23 december volgt de aartsmoeilijke terugwedstrijd op het veld van Leuven, de tweede in de stand. Het doel is opnieuw, net als vorig seizoen, de finale halen. Wanneer dat ons zou lukken, dan is ons seizoen al geslaagd. Voor het bestuur, de supporters en de spelers zou dit fantastisch zijn.”

Revanche

“We begonnen goed aan de bekerpartij tegen Haasrode maar gaven set een alsnog uit handen. De daaropvolgende drie sets liep het gelukkig beter. Na een spannende beslissende vierde set gingen zij gelukkig meer in de fout”, zegt Gilles.

“Vanavond ontvangen we hen opnieuw voor de competitie. Ze zullen ongetwijfeld revanche willen nemen en tonen dat ze op plek twee thuishoren. Ze moeten het stellen zonder Hendrik Tuerlinckx en waarschijnlijk ook zonder Simon Peeters, maar hun vervangers doen het ook uitstekend. Dit is een belangrijke wedstrijd voor ons. We moeten nu punten halen willen we ons plaatsen voor de play-offs. Dit is ons doel. Daarnaast vallen, daar hebben we geen zin in.”

Bellegemnaar Gilles liet zich dit seizoen al meerdere malen opmerken door zijn sterke optredens. “Ik ben zeker tevreden. Het belangrijkste is echter dat we als ploeg goed moeten zijn. Er zijn heel wat ploegen aan elkaar gewaagd. Het wordt nog een spannende strijd”, aldus Gilles. (ELD)

Vrijdag 8 december om 20.30 uur, sporthal Rekkem: Decospan Volley Team Menen – Volley Haasrode Leuven.