Yentl Bille (Decospan Menen): “Getoond dat ik klaar ben”

Decospan Menen verloor zaterdag met een vertimmerd team de laatste match van de reguliere tegen Achel en eindigt daardoor als nummer drie. In de barrages komen ze weer uit tegen Achel, de nummer zes. De ploeg die twee keer wint, strijdt in de play-offs voor de titel. “Normaal hebben wij kwaliteit genoeg om de Limburgers te kloppen”, weet Yentl Bille.

De Meense libero kreeg nog eens zijn kans tegen Achel vorige week omdat Frank Depestele met Lowie Stuer als aanvaller speelde. Yentl Bille kon niet verhinderen dat zijn ploeg met 3-1 verloor in Limburg.

“Onze eerste set was nochtans niet slecht want we knokten terug na een achterstand. Vooral Sinnesael en Dedeyne trokken ons met sterk blokwerk over de streep. In de volgende sets kregen we nog kansen maar aanvallend maakten we te veel fouten. Achel krikte het niveau op en in de lange rally’s trokken wij telkens aan het kortste eind en dat begon mentaal wel door te wegen.”

Ondanks de nederlaag kan Yentl Bille zelf terugblikken op een sterke prestatie. “Ik werd tegen de verwachtingen in niet geviseerd in receptie waardoor het niet eenvoudig was om echt in de match te komen maar uiteindelijk kreeg ik 19 recepties te verwerken en meer dan 70% ervan bracht ik ook perfect bij de setter.”

Genoeg kwaliteit

“Ja, ik ben dus zeer tevreden en kreeg daarmee ook een vertrouwensboost. Ik denk niet dat ik zaterdag weer in de basis zal staan maar ik heb wel getoond aan de coach dat ik klaar sta als hij me weer nodig zou hebben.”

Niemand die zwaar tilde aan de nederlaag in Achel. “Het had eigenlijk nog weinig belang”, weet Bille. “We volgden ook de andere resultaten zaterdag en toen Maaseik op weg leek naar de zege konden wij sowieso niet meer op de tweede plaats eindigen. Uiteindelijk ben ik blij dat we in de barrages weer Achel treffen want ondanks onze nederlaag zaterdag weet ik dat wij genoeg kwaliteit in de rangen hebben om de Limburgers te kloppen. Onze sterkhouders lieten we vorige week rusten om met hen in de barrages weer te kunnen pieken.”

Menen deed zichzelf eigenlijk een cadeautje door van Achel te verliezen want het ontwijkt daardoor in de barrages Gent. “De ploeg is in vorm”, beseft Bille. “Dat hebben de Oost-Vlamingen vorige week ook bewezen tegen Leuven en eerder ook door de bekerfinale te winnen. Ze hielden ons al uit die bekerfinale en dus is het toch ergens een opluchting dat ze geen tweede keer ons zwart beest kunnen worden. Mentaal was het gewoon beter om niet tegen Gent uit te komen in de barrages.”

Gratis bus

De Menenspelers zullen tegen Achel alvast gesteund worden door een 50-tal fans want supportersclub Ziejollid legt een gratis bus in voor de belangrijke verplaatsing.

Zaterdag 12 maart om 20.30 uur: Tectum Achel Decospan Volley Team Menen.