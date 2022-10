White en Van den Ouweland verzorgen de productie bij Hermes Oostende

In zijn eerste van misschien vier thuiswedstrijden op rij heeft Hermes Rekkenshop Oostende vlot met 3-0 gewonnen tegen Brabo Antwerp. De setstanden waren 25-16, 25-21 en 25-18. Hermes was niet voltallig wegens blessures bij Bieke Kyndt en Louise Gazeau.

Het new look Hermes Oostende heeft haar start niet gemist. In amper 71 minuten klaarde het de klus tegen de Antwerpenaren. Kapitein Yana De Leeuw serveerde in één ruk voor volle tribunes naar 7-0. De Canadese opposite Kory White, een ware springveer, maakte het werk af aan het net. Het Antwerpse team kon die grote kloof niet meer dichten.

Leuk intermezzo

De Oostendse topscoorsters Goele Van den Ouweland en Kory White, allebei goed voor elk 16 punten, leidden hun team probleemloos naar 17-7 en 25-16. De Sykyc-dancers zorgden met hun dansjes voor een bijzonder leuk intermezzo tijdens de time-outs en tussen de sets. De cheerleaders, vooral gekend van het basketbal, hebben hun weg nu ook gevonden naar Hermes Volley.

In set twee serveerde Charlotte Leys in één ruk naar 8-1. De bezoekende topscoorster Caitlin Van de Perre (12 punten) kon de kloof nog bijna dichten via 10-6 naar 13-12. Hermes nam opnieuw afstand (16-12), maar er volgde nieuwe spanning bij de 20-20-gelijkmaker.

Kaatje Masschaele mocht als tweede passeuse ook opdraven en Amber Gesquière maakte uiteindelijk met twee killblocks het verschil. Zo boog Hermes 20-21 in 25-21 om. Sien Devos (vorig seizoen nog in Promo 1 aan de slag, vier klassen lager dus!) verving uitstekend Bieke Kyndt als middenaanvalster.

Opslagmissers

Veel legballen bij Antwerp en enkele opslagmissers bij Oostende kenmerkten de derde deelbeurt: 4-1, 7-7 en 14-14. Na 18-17 vond Kory White het echter welletjes. Bij 20-18 ging het licht compleet uit bij Antwerp en Goele Van den Ouweland mocht het matchpunt aantekenen met haar smash: 25-18.

Zaterdag 29 oktober om 20.30 uur mag Hermes Oostende opnieuw thuis aantreden in de Mr. V Arena: voor de 1/8ste finales van de Belgische beker tegen fusieclub Genk. Bij eventuele winst komt nog eens een week later (op 5 november) Bissegem of … Antwerp op bezoek in Mr. V voor de kwartfinales. Tussenin, woensdag 2 november, ontvangen de groengelen landskampioen Gent. Als alles meezit, start Hermes dus misschien met vier thuiswedstrijden op rij dit seizoen.

(PR/ Foto BVB)