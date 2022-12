VT Menen moet seizoen uitwijken wegens verbouwingen: Wordt De Schelp tijdelijk de ‘Hel van Mjiènde’?

Verhuist Volleyteam Menen tijdelijk naar Wevelgem? Goed mogelijk, hoewel De Schelp net niet hoog genoeg is naar de Volley-league normen. Indien de liga akkoord gaat met een tijdelijke uitzonderingsmaatregel, dan ziet het ernaar uit dat De Schelp volgend jaar eindelijk weer op zijn grondvesten zal daveren.

Sporthal Vauban, de thuishaven van Decospan Volleyteam Menen, wordt de komende jaren grondig omgebouwd tot een tempel waar volley op het allerhoogste niveau kan en mag gespeeld worden. Het stadsbestuur van Menen besloot daartoe met een investering van 3,2 miljoen euro.

Uitdagingen

De werken zouden in totaal anderhalf jaar duren, tot de zomer van 2024. Dus moet het team volgend seizoen elders onderdak krijgen. Idealiter kan dat in De Schelp in Wevelgem. Daarvoor is er al een onderling akkoord, klinkt het in Menen. “Helemaal zeker is de tijdelijke verhuizing nog niet”, aldus Wevelgems schepen van Sport Geert Breughe. “We kregen inderdaad die vraag en staan er ontvankelijk voor. De Schelp wordt momenteel vooral gebruikt door basketbalclub Holstra Wings. Er zijn wel wat praktische uitdagingen. Zo zullen er nieuwe lijnen moeten toegevoegd worden en afspraken gemaakt worden over het gebruik van de bars. Maar indien de kalenders op elkaar kunnen afgestemd worden zien we geen problemen.”

Op een aantal plaatsen is de vereiste hoogte niet beschikbaar

Hindernissen

Dat is één zaak, maar voldoet De Schelp wel aan de normen die de Volley-league oplegt aan clubs uit de liga Heren? “Dat is nog een ander paar mouwen”, bevestigt schepen Breughe. “De hoogte boven het speelveld moet zeven meter zijn voor wedstrijden in de hoogste afdeling. Die wordt gemeten tot het laagste punt onder het dak. Eventuele hindernissen aan het plafond binnen het speelveld en de vrije zone worden meegerekend als laagste punt. Aan het dak in de schelp hangen de basketkorven waardoor zeker op een aantal plaatsen de vereiste hoogte niet beschikbaar is.”

Dus dient de Volley-league zijn fiat te geven om tijdens de werken in Menen uit te wijken naar Wevelgem. Voorlopig ziet het er echter naar uit dat De Schelp gedurende één seizoen de nieuwe thuishaven wordt van Decospan Volley-team Menen en de omvangrijke supportersschare. Het zou ervoor zorgen dat De Schelp eindelijk nog eens vol loopt en trilt op zijn grondvesten.