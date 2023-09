Voorzitter ziet toekomst Hermes 2.0 rooskleurig in

De ligaploeg van Hermes Oostende speelt dit seizoen in Roeselare en is ook van naam veranderd: Bevo Roeselare. Het team dat in Promo 1 aantreedt, wordt nu het vlaggenschip van de kustploeg. De twee andere ploegen spelen in Promo 3 en Promo 4.

Voorzitter Philippe Develter (65) kondigde enkele maanden geleden al aan dat de ligaploeg van Hermes Oostende volgend seizoen een Roeselaars team zou worden. “Ik heb vorige zondag op onze Open Clubdag nog eens duidelijk uitgelegd waarom de ligadames verhuizen naar Roeselare”, stelt de voorzitter van Hermes Oostende.

Homologatie zaal

“Onze zaal werd niet langer gehomologeerd voor wedstrijden op liga- en Europees niveau. Daarnaast was er ook een probleem met de concessie van de bar en het wordt ook steeds moeilijker om grote sponsors te vinden. Daardoor zijn we financieel onvoldoende gewapend om op Europees niveau nog een rol van betekenis te spelen.”

Jeugdwerking

“Maar zoals Johan Cruijff het ooit stelde: elk nadeel heeft zijn voordeel”, lacht Philippe Develter. “Vanaf volgend seizoen zal er meer aandacht gaan naar onze provinciale ploegen en de jeugdwerking. Ook de financiële middelen waarover we beschikken gaan nu integraal naar deze ploegen. We zullen nu ook meer tijd hebben voor scouting en rekrutering bij de jeugd. We tellen nog steeds meer dan 150 leden en zijn als Hermes Oostende (voortaan zonder sponsor Rekkenshop in de clubnaam, red.) nog steeds springlevend.”

Oproep medewerkers

“Het is de bedoeling dat onze drie seniorenploegen volgend seizoen goed standhouden in de reeksen waarin ze uitkomen. Het zou mooi zijn moest er over enkele jaren opnieuw een Hermesteam op nationaal niveau spelen. Wat mij betreft, is het hoofdstuk betalend volleybal afgesloten, maar in tweede of derde nationale is er ook leuk volleybal te zien. Ik weet niet of ik het als voorzitter nog zal meemaken, want ik word er ook niet jonger op. Binnenkort lanceren we onder de ouders van onze spelers een oproep naar medewerkers. Ploegverantwoordelijken, markeerders en helpers in de bar zijn meer dan welkom”, besluit Philippe Develter. (PDC)