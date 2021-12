Volleywedstrijden Liga A worden zonder publiek gespeeld

Na het uitstellen van de wedstrijden tot midden december, hebben de acht herenclubs in de Euromillions Volley League (Liga A) beslist om de wedstrijden in het weekend van 18 december te laten plaatsvinden, ondanks het feit dat er geen publiek mag aanwezig zijn.

“Dit is een puur sportieve beslissing, aangezien er in de sport op professioneel niveau met heel wat factoren rekening gehouden moet worden”, zegt Marie De Clerck, general manager van de Euromillions Volley League. “De trainingen van een ploeg kunnen tijdens een seizoen niet zomaar (tijdelijk) stilgelegd worden om dan na bijvoorbeeld vier weken weer op te starten. Daarnaast maakt wedstrijden spelen integraal deel uit van het werkschema van professionele spelers. Tot slot zijn er verplichtingen in andere competities zoals de Europese competitie en die voor de Beker van België waarbij er geen mogelijkheden zijn om wedstrijden uit te stellen.”

Wrang gevoel

Naast de sportieve beslissing, blijven de clubs met een ongelukkig en wrang gevoel zitten. “Alle clubs zijn ervan overtuigd dat ze op een coronaveilige manier publiek kunnen ontvangen. Iedereen is zich bewust van de ernst van deze pandemie en heeft daarom sinds vorig seizoen een plan klaar om met respect voor de regels zoals ventilatie, CST, mondmasker, afstand houden, looplijnen voor publiek, handhygiëne, enz. supporters toe te laten.”

Expertise delen

De Euromillions Volley League wil haar expertise op dat vlak trouwens graag delen met de overheid en de virologen die hierin advies verlenen. “Want nog een seizoen zonder publiek moeten afwerken, betekent voor veel clubs een mogelijke doodsteek. Er is niet alleen het wegvallen van inkomsten, maar ook de binding met de supporters en de vrijwilligers die een club recht houden, gaat compleet verloren. We doen dan ook graag een oproep aan de overheid om rekening te houden met de precaire situatie van de professionele sportclubs waarbij geen publiek wordt toegelaten.”

“We vragen vertrouwen in de mensen die een club runnen en die het goed voor hebben met de gezondheid en veiligheid van supporters, vrijwilligers, spelers en staf en vragen om vanaf begin januari terug supporters toe te laten waar ze horen, namelijk op de tribunes”, besluit Marie De Clerck.

Data

Door de herschikking van de bekerwedstrijden werkt Decospan Menen de thuiswedstrijd van de halve finale van de bekercompetitie tegen Caruur Gent af op donderdag 16 december om 20 uur, de terugwedstrijd in Gent is voorzien op dinsdag 21 december. Het competitieweekend van 18-19 december wordt zoals voorzien afgewerkt met zaterdag om 20.30 uur Caruur Gent – Knack Roeselare en zondag 19 december om 14 uur Waremme Volley – Decospan Menen.

De van 5 december uitgestelde competitiewedstrijd Knack Roeselare – Decospan Menen zou afgewerkt worden op woensdag 2 februari, op zaterdag 5 februari volgt zoals voorzien de terugwedstrijd in Menen.