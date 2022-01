Volley Marie Debusschere (Tievolley Dames A): “We zijn jong en spelen dus soms nog iets te wisselvallig”

De jonge ploeg van Tievolley Dames A staat op een gedeelde vierde plaats en hoopt die positie te kunnen vasthouden. “We moeten wel soms opletten dat we niet te wisselvallig spelen”, weet Marie Debusschere.

“Bij ons team waren er enkele coronagevallen, waardoor de wedstrijd van vorig weekend tegen Volley Bredene uitgesteld werd”, zegt de 20-jarige middenspeelster, die het derde jaar bachelor handelswetenschappen aan de UGent volgt. “Maar ik denk dat dit in deze tijden niet verrassend is. Als je kijkt op de KWVBV, zie je heel wat matchen uitgesteld worden.”

“Ook zijn er wat blessures binnen het team. Luka en Bente zijn net weer beginnen trainen na een blessure aan de enkel. Ikzelf sukkel met mijn rug. Ik heb daardoor nu twee weken niet kunnen trainen, maar hoop volgende week of in de weken erna opnieuw volle bak te kunnen meespelen.”

“Als ploeg zijn we wel tevreden met de resultaten van voor de winterstop. We staan gedeeld vierde met Zedelgem, maar hebben wel één match minder gespeeld. Tegen de ploegen die voor ons geklasseerd staan, hebben we verloren. Tegen Zedelgem met 2-3 en tegen Hermes Oostende jammer genoeg na een 2-0 voorsprong. We zijn een jonge ploeg en moeten opletten dat we niet te wisselvallig spelen. Zo hebben we al enkele keren een goede voorsprong laten schieten of de andere ploeg te dicht laten komen.”

Dromen van top vier

“Dit weekend spelen we tegen Torhout C. Torhout is, net als alle andere teams in onze reeks, niet te onderschatten. Het won twee sets tegen Oostende en versloeg Zedelgem zelfs met 3-0. We hebben het thuisvoordeel, maar we moeten gefocust beginnen. In de heenronde hebben we, na twee heel spannende sets, in de derde set echt de touwtjes in handen genomen en er een heel vlotte derde set van gemaakt. Hopen dat dit nu opnieuw lukt.”

“De eerste helft van het klassement is een haalbare ambitie, maar nog net iets mooier zou die top drie of top vier zijn.”

(RV)