Verdienstelijk Hermes Oostende lijdt nieuwe nederlaag in Gent

Voor de tweede keer in een week tijd reisde Hermes Rekkenshop Oostende naar Gent. In tegenstelling tot vorige week in de halve finale van de Beker van België werd het in deze competitieafspraak wel een wedstrijd met spannende setstanden. Hermes kon echter geen setwinst claimen.

Hermes serveerde vooral een stuk beter dan een week voordien. Ook kon Hermes in het bijzonder Eline Van Elsen in problemen brengen. Dit resulteerde in een gelijkopgaand scoreverloop. Gent was net iets minder dan vorige week. In volley, een sport waar alles samenhangt, zijn dit al twee belangrijke zaken.

De Hermesdruk lag duidelijk hoger, die van Gent opmerkelijk lager. Blokkerend bleef Gent echter oppermachtig met niet minder dan elf kill-blocks.

Hermes Oostende leidde de eerste set bij 15-16 en bij 18-21 maar kon toch niet afmaken. Een defensie die net niet gepakt werd, een overpassing in receptie die afgemaakt werd, net iets teveel storende foutjes bij Hermes om voor deelwinst te zorgen. Kory White zat bovendien gevangen in het Gentse blok. Wat wel het blok passeerde, werd vele malen teniet gedaan door een ijzersterke Gentse defensie.

De tweede set was de kloof ietsje groter. Via 16-14 en 21-15 werd het 25-20.

Gent had ook in het derde deel van de wedstrijd meer aanspeelpunten want iedere aanvalster bij de thuisploeg landde in de dubbele punten. Bij Hermes moest de productie teveel van White komen maar lag het scorepercentage te laag.

De 15-jarige Tea Radovic speelde de volledige wedstrijd en zij bleef wel aanvallend overeind. Dit heeft natuurlijk ook wel te maken met de blokfocus van Gent op Kory White. Het Oostendse midden (Sien Devos en Amber Gesquiere) zorgde met 15 punten voor een degelijke productie maar dit volstond niet tegen Gent dat door een sterk dirigerende Aziliz Divoux gewoon te sterk was: 16-10 en 21-18. De setstanden bij deze 3-0-nederlaag waren 25-22, 25-20 en 25-22.

Volgende zaterdag volgt er in de sportarena mister V van Oostende voor Hermes een zespuntenwedstrijd tegen Charleroi! (PR)