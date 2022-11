Tours drie sets té sterk voor Knack Volley

Knack Roeselare opende zijn 21ste campagne in de CEV Champions Lague Volley in mineur want verloor zijn 150ste CL-wedstrijd in drie sets van Tours VB. De bezoekers lieten met respectievelijk 22-25, 19-25 en 20-25 de West-Vlamingen kansloos.

Knack haalde tegen dat vreemdelingencollectief, de basiszes van het Franse Tours is samengesteld uit drie Brazilianen, een Argentijn, een Nederlander en spelverdeler uit Bosnië-Herzegovina, alleen de libero had een Frans paspoort op zak, niet het gewenste niveau om op setwinst aanspraak te maken. Die vormden dan wel een indrukwekkend amalgaam dat Roeselare de inleidende set meteen op een 2-6 achterstand zette. Dat was vooral het werk van de Braziliaanse receptie/hoek De Barros die overigens 8 aanvalspunten sloeg die eerste set op tien sollicitaties. Knack kon wel nog tot 7-8 aansluiten via Tammearu en Koukartsev maar tussentijdse slordigheden via servicemissers deden Tours weer de bonus uitdiepen.

Verhanneman kon nog tot 11-12 dichten die eerste beurt. Maar voor komen op het scorebord zat er niet in. Daarvoor was de receptie niet zuiver genoeg en Tours was in verdediging niet te nemen. Die ene Fransman was daarvoor ook te goed. Dan kwam ook nog de Braziliaanse en 2,04 m grote opposite Drame Neto op de voorgrond en Tours diepte de bonus naar drie punten uit. Die kreeg Knack niet meer gedicht niettegenstaande Coolman drie keer op rij kon scoren door het midden. Maar evenveel keer sloeg de Argentijnse hoekspeler Palonsky dat voordeel weer weg. In het setslot beslechtte het duo De Barros – Drame Neto de eerste beurt met 22-25.

Zowel de eerste herneming als derde beurt verliepen volgens hetzelfde scenario met Knack dat toch halfweg de set stand kon houden. De tweede set deed Knack dat tot 11-12. Maar De Barros serveerde dan de thuisreceptie heel gevarieerd aan diggelen wat tot een 11-16 tussenstand leidde. Knack speelde niet secuur genoeg, niettegenstaande het ook wel enkele staaltjes van zijn sterke kunnen liet zien. Maar die momenten waren te schaars om Tours te verontrusten wat naar de 19-25 verdubbeling leidde.

In set drie kregen de thuissupporters nog even een sprankeltje hoop op de kentering. Bij Tours leek men zegezeker, De Barros scoorde niet zo precies meer en Fasteland Roeselare kon Drame Neto zelfs even afblokken. Bezoekende servicemissers lieten Knack toe gelijke tred te houden en kon een 12-14 via Verhanneman, een blokkende Fasteland en een outsmash van Palonsky naar 15-14 omzetten. Maar dan manifesteerde de Braziliaanse hoofdaanvaller zich weer nadrukkelijk, scoorde zowel vanop de servicdlijn als van achter de drie meter waarbij hij een sepktakelraly naar 15-20 sloeg. Wedstrijd gespeeld en De Barros zette het orgelpunt bij 20-25.

Woensdag speelt Knack in Lissabon waar Benfica hen opwacht. Een ploeg die uit de kwalificaties komt maar op de openingsspeeldag de favoriet voor de groepswinst, het Italiaanse Civitanova, op een 0-2 achterstand zette om 3-2 te verliezen. Knack is gewaarschuwd.

(RB)