Thiemen Ocket pakt een punt met Decospan Menen in Roeselare: “De max dat ik me kon bewijzen”

Decospan Menen heeft een onverhoopt punt gepakt op het veld van Roeselare. Opvallend daarbij was dat Thiemen Ocket het grootste deel van de match aan de spelverdeling stond. De jonge Oost-Vlaming was dan ook blij dat hij dat kon meemaken. “Eindelijk heb ik me eens kunnen tonen aan de supporters.”

Het was met een klein hartje dat Decospan de verplaatsing maakte naar het ongenaakbare Roeselare. Maar de landskampioen maakte een vermoeide indruk en Menen profiteerde daar maar al te graag van om een belangrijk puntje af te snoepen van de competitieleider. Ocket viel in het begin van de derde set in en leidde zijn troepen naar een tiebreak die Menen wel verloor.

“Toch is dit een heel belangrijk punt”, glunderde Ocket. “Als we in de resterende matchen nog 6 op 6 pakken, kunnen we misschien nog als nummer drie de play-offs ingaan en dat biedt toch mooie perspectieven.”

Secure wedstrijd

Ocket had een belangrijk aandeel in de kleine stunt van Decospan. “De max dat ik me hier kon bewijzen in een zo goed als volle zaal. Weinig supporters hadden me al aan het werk gezien en de prestatie van vandaag geeft me veel vertrouwen voor de toekomst. Wij hebben een secure wedstrijd gespeeld en vooral serverend hebben we Roeselare bij momenten pijn kunnen doen. We vielen een paar keer weg, maar we toonden ook vaak onze mentale weerbaarheid. We zijn blijven knokken tot op het einde. Roeselare maakte wel veel opslagfouten en dat heeft ons ook geholpen.”

“De bekerfinale leeft nu al enorm in de groep”

Ocket kijkt nu al uit naar de bekerfinale tegen datzelfde Roeselare. “Ik teken direct voor een even spannende match. Al wil ik dan wel de belle winnen. Ik maakte het vorig jaar mee met Gent en dat is als speler toch wel het allermooiste dat er is. Met de fanatieke fans van Menen zou het nog gekker kunnen worden, want iedereen weet dat we de beste supporters van het land hebben. En nu we bewezen hebben dat we Roeselare ook sportief aankunnen, kan het allemaal nog interessanter worden. De bekerfinale leeft nu al enorm in de groep, maar we moeten toch eerst nog de focus leggen op de thuismatchen tegen Achel en tegen Borgworm.”

Mindere beginfase

“Het is toch wel straf dat we na een zwakke competitiestart nog meedoen voor de derde plek en in de bekerfinale staan. Al het mindere uit de beginfase is op die manier helemaal uitgewist”, besluit Thiemen Ocket.

De ticketverkoop voor die bekerfinale loopt als een trein. Zo’n 900 Menenfans kochten al een kaartje voor de finale. Er worden in het Antwerpse Sportpaleis meer dan 10.000 fans verwacht. Wie er nog bij wil zijn, kan tickets bestellen via volleymenen.be.

(MP)

Zaterdag 4 februari om 20.30 uur: Decospan Menen – Achel