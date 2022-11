Stevige 3-0-nederlaag van Hermes Oostende in Charleroi

Met 25-15, 25-21 en 25-20 als setstanden leed Hermes Rekkenshop Oostende een duidelijke 3-0-nederlaag in Charleroi. Hermes daalt naar de zevende plaats.

November is een belangrijke maand voor Hermes Oostende. Eén doelstelling, namelijk het behalen van de halve finale van de Beker van België, realiseerden de Oostendenaars al.

De competitiekalender is deze maand heel zwaar: een thuiswedstrijd tegen Gent, uit op Charleroi en Oudegem en dan weer thuis tegen Asterix. Hermes heeft deze maand vier loodzware opdrachten waarin de groen-gelen toch wat punten moeten pakken om de kansen op de top vier gaaf te houden.

Nadat Hermes nog vechtend ten onder ging tegen Gent na een goede prestatie volgde dit weekeinde een desillusie op bezoek bij Charleroi.

Na de 2-6-voorsprong in de eerste set kon Hermes nooit enige aanspraak maken op setwinst. In set twee en set drie leidde Hermes telkens tot 8-6. In de tweede set brak Hermes na 15-16 en 19-21.

Het verschil was groter in de derde deelbeurt: 11-16 en 17-21. De Carolo’s waren op elk vlak sterker. Hermes werd gedomineerd in opslag-receptie. Enkel Charlotte Leys kon geregeld tegenprikken. Charlotte Leys en Goele Van Den Ouweland tekenden allebei tien punten aan.

Kory White, die de voorbije weken een sterkhouder was bij Hermes Oostende, had een mindere dag en scoorde slechts aan 18% voor een totaal van acht punten. De kustploeg probeerde een aantal wissels maar ze brachten geen soelaas.

Volgende week zal Hermes ongetwijfeld uit een ander vaatje tappen op bezoek bij bekerhouder Oudegem, dat ondertussen dit seizoen wel al uitgeschakeld is in de beker van België.

