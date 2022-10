Steven Vanmedegael (Knack Volley) is dol op winnen: “Supercup is de eerste prijs die wij kunnen pakken”

Knack Roeselare en Caruur Gent, de nationale kampioen en de bekerwinnaar van vorig seizoen, bakkeleien zaterdag in de Tomabelhal om de Supercup. Knack kan zijn tiende Supercup binnenhalen. Daar zegt trainer-coach Steven Vanmedegael geen nee tegen.

Vanmedegael zou met winst zijn tiende seizoen in Knack-dienst, waarvan vijf als assistent-coach van Emile Rousseaux, glorieus inzetten. Hij ziet de Supercup alvast niet als de afronding van de voorbereidingsperiode. “Voor mij is die wedstrijd eigenlijk de start van het nieuwe seizoen. Ik vind overigens dat die eerste confrontatie best mag opgewaardeerd worden. Dit is voor mij meer dan een veredelde oefenpartij zonder belang. Het is de eerste gelegenheid om een prijs te pakken en ik doe niets liever dan winnen.”

Goede voorbereiding

De coach van Knack blikt alvast tevreden terug op de voorbereiding. “Ik beschikte van bij de start over een ruime kern om mee te werken. Het feit dat Stijn D’Hulst de nationale ploeg links liet liggen – hij was aan rust toe om de herfst van zijn carrière aan te snijden – was zeker een pluspunt om de ploegautomatismen in te oefenen. Er liggen nu tien weken intense voorbereiding achter ons. Waarbij in de eerste vijf weken de nadruk vooral lag op de fysieke voorbereiding en het optimaliseren van de baltechnische vaardigheden.”

“De jongste vijf weken lag het hoofdaccent op de teamtraining. Via een reeks oefenwedstrijden werden de automatismen uitgetest en verfijnd. Het kwam erop aan alle 12 spelers klaar te stomen voor dat nieuwe competitieluik. Ik zeg niet dat wij al helemaal ons topniveau halen. Maar er is een stevige basis om, via de competitiewedstrijden, aan de details nog bij te sleutelen om helemaal op punt te staan tegen de eerste Champions Leaguewedstrijd, begin november.”

Nieuwkomers

Met de receptiespelers Simon Plaskie en Seppe Rotty, de Argentijnse hoofdaanvaller Pablo Kukartsev en de Braziliaanse centrumspeler Maicon Leite kwam een nieuw kwartet de vertrekkers vervangen. Zijn die al geïntegreerd? “Voor zowel Rotty als Plaskie vormde vooral het fysieke aspect van de voorbereiding een serieuze inspanning. De intensiteit van de trainingen ligt bij ons heel wat hoger dan zij tot nu toe gewoon waren. Onze Zuid-Amerikanen kwamen wat later aan, maar kenden die fysieke aanpassing niet.”

Caruur Gent

Gent eindigde vorig seizoen als voorlaatste in de reguliere competitie, maar werd de verrassende bekerwinnaar door in de finale Aalst te kloppen met 1-3. De ploeg trok een vijftal nieuwe spelers aan, met spelverdeler Kobe Brems die van Menen komt, de Finse libero Bleitin, de Deense en Franse receptiespelers Tobias en Doumbia, en de Belgische hoofdaanvaller Hugo Fischer.

Zaterdag 8 oktober om 20.30 uur in de Tomabelhal: Knack Roeselare – Caruur Gent.