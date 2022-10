Sportief manager Lieven Louagie stelt vernieuwd Hermes Oostende voor: “Onze jongste speelster is ‘katterap’ in defensie”

Met een op en top Belgische kern, vat Hermes Rekkenshop Oostende zaterdag om 20 uur thuis in de sportarena mister V tegen Brabo Antwerp de nieuwe competitie in de hoogste reeks aan. De Canadese opposite Kory White moet de druk van de hoekspeelsters wegnemen. Sportief manager Lieven Louagie stelt de kern voor.

“De draaischijven, passeurs of setters van ons team zijn kapitein Yana De Leeuw en Kaatje Masschaele. Yana, één van de betere setters in de Liga, kan een heel snel en precies spel ontwikkelen. Kaatje, tien jaar jonger en een zestal centimeter groter dan Yana, was vorig seizoen eerste setter bij Michelbeke. Dit is het beste settersduo dat we de voorbije jaren aan de start van de competitie kregen. Dat zal ook tactische oplossingen geven voor onze coaches Koen Devos en Bruno Remaut”, meent Lieven Louagie.

“In ‘kruis’ met de passeur staat de opposite of hoofdaanvaller. Dat is dit jaar onze enige buitenlandse speelster, de Canadese Kory White. Ik bekeek verscheidene wedstrijden van Kory op VolleyMetrics (betalend platform, red.) en we zagen een intelligent spelende springveer. Onze trainers waren ook snel overtuigd dat Kory wel eens de missing link voor ons team zou kunnen zijn. Kory is niet zo groot (1m80) en tenger gebouwd, maar ze heeft een heel snelle arm en ze haalt een heel grote spronghoogte”, weet Louagie.

“Kory komt ook met mooie adelbrieven naar hier, als meest scorende speelster in de Canadese universiteitscompetitie. Ze werd trouwens ook twee keer speelster van het jaar in Canada.”

Hoekspeelsters

“Omdat we niet kozen voor een tweede opposite in onze selectie en omdat we al twee andere speelsters hebben die deze rol kunnen invullen, beschrijf ik nu de hoeken die opposite of receptiespeelster kunnen zijn, Paulien Neyt en Goele Van Den Ouweland. Paulien speelde vorig seizoen al bij Hermes en pendelde een beetje tussen de starting six en invalster. Ze speelde enkele hele goede wedstrijden en het was uiteraard een no-brainer om haar bij de groep te houden. Ook dit jaar zal ze de strijd om een basisstek kunnen aangaan met haar collega’s, maar ook zal ze Kory eens rust gunnen op de opposite. Paulien speelt soms een beetje atypisch. Ook dit is een tactisch extra punt dat heel belangrijk kan zijn in deze competitie. Ook Goele, die van Michelbeke overkomt, kan zowel receptiehoek als opposite spelen. Goele, pas 23, kan met haar 1m82 heel hard doorkomen op de hoeken, zeker als onze setters haar goed aanspelen.”

“De Canadese Kory White zou wel eens de ‘missing link’ in ons team kunnen zijn”

“Onze andere receptiehoeken zijn Charlotte Leys, Louise Gazeau en de amper 15-jarige Tea Radovic”, zegt Louagie. “Charlotte Leys voorstellen hoeft uiteraard niet meer. Charlotte speelde bij verschillende topclubs in het buitenland zelfs Europese finales. Vorig jaar werd ze nog de beste receptiespeelster van de competitie. Charlotte neemt een heel grote zone in het achterveld in en ze maakt het haar collega’s veel makkelijker in receptie. In de voorbereiding toont ze ook haar aanvallende waarde. Omdat het team nu aanvallend meerdere bliksemafleiders heeft, komt de hoofdoptie in blokkering van de tegenstander niet meer altijd bij haar terecht. Als Charlotte tegen een 1-blok wordt gezet, mag je het punt al noteren”, benadrukt Louagie.

Verrassing

“Louise Gazeau (20, 1m87) was vorig seizoen kapitein van het liga B-team van de topsportschool uit Vilvoorde. Jammer genoeg ligt Louise even in de lappenmand met een vervelende enkelblessure. We hopen haar snel te recupereren zodat we weer volledig zijn. In de voorbereiding liet ze al enkele mooie dingen zien”, aldus Louagie.

“Tea Radovic, pas 15 sinds 2 april en 1m84 groot, zou dit seizoen wel eens voor een verrassing kunnen zorgen. Veel hangt af hoe ze met de druk van een eerste jaar op het hoogste niveau kan omgaan. Het zou me niet verbazen als ze al heel snel haar eerste minuten zal krijgen. Maar natuurlijk is dat niet evident voor een 15-jarige. Met de raad en daad van de ervaren Charlotte en met Megan naast haar moet dit zeker lukken receptioneel. Ook aanvallend zagen we tegen de Nederlandse ereklasser Fast dat Tea zeker haar streng kan trekken. Het hoofddoel voor Tea zal zijn om een constante lijn in haar prestaties te brengen. Hadden we trouwens al vermeld dat Tea ‘katterap’ is in defensie?”

Klok

“Megan Vanden Berghe, een eigen Hermes-jeugdproduct dat amper één jaar ooit elders (VDK Gent) volleyde, is onze leider in defensie. Ze is heel sterk bezig in de voorbereiding en een echte sfeermaker in de groep en op het veld. Ze is stabiel in receptie, snel in defensie en ze heeft een klok van een stem”, merkt Louagie glimlachend op.

“De defensie moet één van de sterktes worden van dit Hermes. Iedere bal die van de grond geveegd wordt, is een nieuwe kans voor de aanvalsters en dan is het aan Kory en co om de bal in het negen meter lange en brede speelveld van de tegenstrever tegen de grond te krijgen.”

Operatie

Ook in het middencompartiment kwam Hermes versterkt uit de transferperiode.

“Amber Gesquiere blijft bij ons en krijgt als collega Sien Devos, die van promo 1 meteen stijgt naar de liga en in de voorbereiding vooral aanvallend al mooie dingen liet zien. Ook blokkerend leert Sien snel”, wijst Louagie naar de kill blocks die ze zette in de oefenpartij tegen VH Leuven. “Amber moet zorgen voor dreiging in het midden en blokkeerkracht. De defensie blijft nog een klein werkpunt maar dat slijpen onze coaches er wel in. Blokkeerkracht moet ook komen van de 1m91 grote Bieke Kindt, die overkomt van bekerwinnaar Oudegem. Bieke is de grootste speelster uit onze selectie maar ze kon na een operatie aan de knie haar kunnen nog niet tonen. De revalidatie loopt echter voorspoedig en we hopen haar in het begin van de competitie zeker te laten meespelen.”