Simon Plaskie begint met Menen aan het echte werk in de play-offs: “We mikken op de titelfinales”

De speeltijd is voorbij voor de jongens van Decospan VT Menen. Zaterdag start het grote werk in de play-offs met een verplaatsing naar de buren van Knack Roeselare. Simon Plaskie hoopt op een nieuwe stunt van zijn ploeg in de Tomabelhal. “Al is die partij niet cruciaal. We hoeven onszelf geen extra druk op te leggen.”

Simon Plaskie kent tot dusver een droomseizoen met Menen. Toch sukkelt hij al een tijdje met de knie waardoor coach Frank Depestele hem al een paar keer naar de kant moest halen. “Maar het gaat beter”, stelt Plaskie de fans gerust. “Pijnvrij spelen zal dit seizoen allicht niet meer lukken, maar de ontsteking is wel onder controle. Als ik de belasting beperk, dan komt alles wel goed. Ik zal nog eventjes op de tanden moeten bijten.”

We hebben allemaal enorm veel zin in de play-offs

Scenario’s

Te beginnen zaterdag in Roeselare. “Meteen een moeilijke verplaatsing, maar dat hoeft geen nadeel te zijn”, vindt Plaskie. “Als we die verliezen, is het geen ramp, maar als we punten kunnen pakken, dan zijn we meteen gelanceerd. Natuurlijk beseft iedereen dat er dit seizoen misschien meer inzit dan de voorbije jaren. We mogen ons echter niet blindstaren op die titelfinales. We mikken er met z’n allen op. Al hoeft ons seizoen niet mislukt te zijn als we het straks niet halen. Alles hangt een beetje van de scenario’s af. Is het verschil met de finalisten groot? Haalden we een hoog niveau tijdens de nacompetitie? Pas na de zes wedstrijden zullen we kunnen oordelen of we al dan niet tevreden mogen zijn over ons seizoen.” Het niveau zal in elk geval de hoogte in moeten, want in de barragematchen tegen Achel had Menen niet zoveel overschot. “De druk was toen enorm groot en dat had een negatief effect op ons spelpeil. Vanaf nu kunnen we weer bevrijd tussen de lijnen komen. We hebben allemaal enorm veel zin in de play-offs. We hebben er dan ook lang op moeten wachten. Nu willen we echt knallen.”

Transfer

Plaskie is bezig aan zijn laatste weken bij Decospan Menen. In diverse media werd al gewag gemaakt van een transfer naar Roeselare, maar de sympathieke aanvaller kan dat nog niet bevestigen. “De tijd zal uitwijzen waar ik heen ga, maar het staat vast dat ik Menen verlaat. Ik probeer er nog niet te veel aan te denken en extra te genieten van de mooie momenten die ik hier nog beleef. Soms denk ik echt: shit, het is hier bijna gedaan voor mij. Maar dat is nu eenmaal het lot van een topsporter. Je weet dat er aan alles een einde komt. Ook aan mijn fantastische periode bij Decospan.”