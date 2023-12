Setter Stijn D’Hulst verdeelt en heerst met Knack Volley: “Bepalende veertiendaagse voor CL en nationale beker”

Na anderhalve week zonder wedstrijd herneemt Knack Volley Roeselare zaterdag de competitie met een thuiswedstrijd tegen Achel. Woensdag 13 december komt het Poolse Kedzierzyn op bezoek in de Tomabelhal voor de Champions League.

Spelverdeler in topvorm Stijn D’Hulst (32) blikt met ons vooruit op een veertiendaagse waarin vijf wedstrijden afgewerkt worden. Met als opwarmertje de competitiewedstrijd tegen Achel, meteen de laatste wedstrijd van de heenronde in de reguliere competitie waarin Knack op kop staat. D’Hulst steigert evenwel als wij die match als een opwarmertje benoemen na anderhalve week zonder wedstrijd.

“Die wedstrijdluwe periode deed deugd. Er waren wel enkele rustmomenten voorzien maar als er getraind werd was dat heel pittig. Wij hadden wel weer eens een weekend zonder wedstrijd en familiaal is dat meegenomen. Tegen Achel moet het er evenwel weer boenk op zijn. Want wij werken momenteel een atypische nationale competitie af waarin eigenlijk iedereen van iedereen kan winnen. Je kan de ene week op kop staan en een verloren wedstrijd later op de zevende stek belanden.”

“Tegen Achel moet het er weer boenk op zijn”

“De vaststelling dat de zogenaamde ‘zwakke broertjes’ van vroeger een sportieve opwaardering kenden is een uitstekende zaak voor onze competitie die de jongste jaren te voorspelbaar was. Wij kregen overigens recent nog een waarschuwing van Waremme waar wij maar in een vijfsetter wegkwamen na een 2-0-achterstand te hebben rechtgezet. Achel is ook al goed bezig, er zal alvast geen gevaar zijn dat wij die wedstrijd te licht zullen opvatten.”

Tomabelhal verwenhal?

Na die intro tegen Achel wordt het een druk slotoffensief in 2023 met ook nog twee midweekse wedstrijden voor de Champions League en de dubbele halve finale van de Belgische beker tegen Lindemans Aalst. Een voordeel voor Knack, er wordt maar één keer op verplaatsing gespeeld, met de heenwedstrijd van de halve finale op zaterdag 16 december in Aalst. Woensdag 13 december komt in de Champions League de Poolse CL-winnaar van de jongste edities Kedzierzyn op bezoek.

De Poolse falanx was vooraf dé uitgesproken favoriet voor groepswinst, maar verloor op de tweede speeldag in de belle van Ziraat Ankara. Is dit misschien hét moment om tegen Kedzierzyn punten te sprokkelen? Of mikken ze bij Knack misschien eerder op de derde stek om weer verder te doen in de CEV Cup zoals vorig seizoen? “Die vraag is bij ons nog niet opgekomen, ook niet door dat succesvolle jongste traject”, countert D’Hulst.

“De kwartfinales halen in de Champions League blijft de basisdoelstelling. Een leidersplaats levert die rechtstreeks op, de tweedes moeten nog een barragewedstrijd spelen én winnen om kwartfinalist te zijn. Die kwartfinales spelen staat nog altijd hoger in aanzien dan het vangnet van de CEV Cup om Europees te overwinteren. Wij halen uiteraard vertrouwen uit onze knappe 0-3-zege bij het Griekse Piraes verleden week.”

“Jammer vooral dus dat wij tegen Ankara maar net geen puntenwinst sprokkelden. Ankara is na de bellewinst tegen Kedzerzyn overigens momenteel leider met 5 punten, Kedzierzyn staat tweede met 4 punten en wij zijn derde met 3 punten. Dat die verzameling internationale topspelers van Piraes geen enkele set meer dan 20 punten scoorden maakt onze prestatie daar nog uitzonderlijker.”

Geen illusies

Al beseft de Knack-dirigent best dat dit geen garantie is voor succes volgende week woensdag. “Dat de Polen momenteel minder moeilijk te kloppen zijn ligt aan blessurelast. Tegen Ankara konden zij geen beroep doen op hun geblesseerde eerste spelverdeler en blijkbaar is ook hun tweede spelverdeler niet topfit. Zij haalden alvast een extra spelverdeler binnen. Wij moeten ons evenwel geen illusies maken, er lopen nog kanjers van spelers rond. Al is de positie van setter toch wel bijzonder cruciaal.”

En die van Knack zit precies in topvorm, weet ook coach Steven Vanmedegael. “Ik voel mij inderdaad goed en alles loopt vlot, maar dat is eigenlijk al enkele seizoenen zo. Als 32-jarige met ondertussen een pak ervaring als surplus móét ik ook in mijn beste jaren zitten. Maar je bent ook afhankelijk van je ploegmaats. En die doen het momenteel ook uitstekend. Ik ben ervan overtuigd dat wij als collectief nog stappen kunnen zetten.”

Met dergelijk vertrouwen wil het Knack-collectief zijn supporters ook met knappe resultaten blijven verwennen in deze belangrijke veertiendaagse.

Zaterdag 9 december om 20.30 uur: Knack Roeselare – Tectum Achel (competitie).

Woensdag 13 december om 20.30 uur: Knack Roeselare – Azoty Kedzierzyn Kozle (CL).