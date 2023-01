Seppe Van Hoyweghen kan met Decospan Menen play-offs veiligstellen: “Gebrand op een overwinning”

Decospan Menen is het jaar uitstekend gestart met een overwinning bij Guibertin. Daardoor doen de troepen van Frank Depestele weer helemaal mee voor een plaats in de play-offs. Als er zaterdag ook tegen Aalst weer succes geboekt wordt, dan kunnen Seppe Van Hoyweghen en zijn makkers de nacompetitie met de beste zes teams bijna niet meer mislopen.

Menen heeft moeten knokken tegen Guibertin en tegen de scheidsrechter om de drie punten mee te nemen uit Waals-Brabant. “Ons niveau was nog niet altijd even goed, maar het is niet alle ploegen gegeven om de volle buit te nemen bij Guibertin. In die zin zijn we zeer tevreden. Bij momenten hebben we misschien te veel energie gestopt in de discutabele beslissingen van de scheidsrechter, maar uiteindelijk heeft het ons geen punten gekost”, aldus Seppe Van Hoyweghen.

Tegen ex-ploeg Aalst

Voor de 22-jarige setter is het zijn eerste seizoen bij Menen. Zaterdag kijkt hij zijn ex-ploeg Aalst in de ogen. “We zijn gebrand op een overwinning. Aalst is een directe concurrent waartegen we in de heenronde verloren na een povere match.”

“We zijn dus uit op revanche en zullen gemotiveerd tussen de lijnen staan. Als we winnen, dan spelen we zo goed als zeker de play-offs. Het wordt voor mij ook speciaal omdat Aalst mijn enige ex-ploeg is.”

Champions League

Tussen alle competitiegeweld door kwam Menen ook in actie in de Champions League. Na vijf wedstrijden is de balans bedroevend: vijftien sets gespeeld en alle vijftien verloren. De laatste match in de groepsfase tegen Karlovarsko eind deze maand is niet meer dan een formaliteit, want Decospan is na het zwakke parcours Europees uitgeschakeld. Afgelopen woensdag maakte het tegen de Italianen van Trentino geen schijn van kans. De halve B-ploeg stuurde Menen met 0-3 wandelen.

“Op een paar fases na in de tweede set kwamen we er inderdaad weinig aan te pas. Trentino liet een goede indruk na en ze serveerden veel sterker dan ons waardoor ze telkens een kloof konden slaan terwijl wij ons niveau nooit konden aanhouden”, aldus Van Hoyweghen.

Snakt de setter naar het einde van de Europese campagne? “Eigenlijk niet. Ondanks de nederlagen hebben we in elke match veel kunnen opsteken en hebben we in de mate van het mogelijke genoten. Tegen Kedzierzyn en Karlovarsko hadden we zelfs een set kunnen grijpen indien we wat meer meeval hadden gehad.”

“We gaan in onze laatste thuismatch tegen de Tsjechen alles uit de kast halen om te winnen en om zo in schoonheid afscheid te kunnen nemen van het kampioenenbal.”