Seppe Rotty (Knack Volley) combineert topsport en universitaire studies: “De weinige speelkansen benutten”

Met Seppe Rotty en Simon Plaskie haalde Knack Volley in het tussenseizoen toekomstgericht van bij de Meense buren jong Vlaams volleybaltalent binnen. Torhoutnaar Seppe Rotty maakte met vlag en wimpel die overstap naar de nationale kampioen.

De vice-kampioen werd in de Euromillions Volley League zowaar tot ‘Rookie’ én tot ‘Speler van het Jaar’ verkozen, en dat met ruime bonus. Hij werd ook opgenomen in de kern van de Red Dragons. De nog altijd maar 21-jarige en 1,90 m grote receptie/hoek maakte verleden week thuis tegen Tours en deze week in Lissabon zijn entree op het hoogste Europese clubniveau. “Met een topploeg kunnen aantreden in de hoogst gequoteerde Europese clubcompetitie bepaalde uiteraard mee de beslissing mijn volleyballoopbaan bij Knack verder te zetten. Nog voor de jaarwisseling polste Roeselare mij verleden seizoen voor een mogelijke transfer”, zegt de student ingenieur bouwkunde aan de UGent.

Zijn volleybalverhaal lijkt er overigens één te zijn van toevalligheden. “Ik speelde vroeger tennis en deed aan atletiek. Ik liep toevallig langs de sporthal als Rembert Torhout er een initiatiedag volleybal organiseerde, deed mee, voelde er mij goed en bleef volleyballen. Later kreeg ik een uitnodiging voor een test bij de volleybalschool in Vilvoorde. Ik kon er naartoe voor mijn hoger middelbaar.”

Van dan af, en nu nog altijd, verliep zijn geestelijke ontwikkeling parallel met zijn volleybalopleiding. Hij houdt er alleen maar goede herinneringen aan over en met de nationale jeugdselecties maakte hij ook kennis met het internationale volleybal. Met ploegsucces. Maar ook individueel, want met de U19 werd hij in het WEVZA-tornooi in Italië uitgeroepen tot MVP, op het WK U21 in Sardinië (België werd er vijfde, red.) kreeg hij de titel van beste scorer, beste aanvaller en beste receptiespeler.

Nieuwe start

Na de volleybalschool trok Seppe Rotty naar Menen en coach Frank Depestele. In drie seizoenen groeide hij er uit tot een nationale topspeler en versierde hij een transfer naar Knack Roeselare. Daar begon het enkele maanden geleden weer van vooraf aan. “Na die eerste contacten met Roeselare dacht ik eigenlijk aan geen andere ploeg meer om mij verder te ontwikkelen als volleyballer. Als die trein voorbijkomt, moet je erop springen. Ik wist ook wel dat mijn effectieve speeltijd veel kleiner zou zijn dan bij Menen, waar ik drie seizoenen lang omzeggens alles speelde. Die drie seizoenen Menen zal ik nooit vergeten. Na de volleybalschool was dit voor mij de ideale ploeg om een goed volleyballer te worden.”

De organisatie is top, maar de concurrentie is moordend

“Knack Volley, waar ik een contract voor drie seizoenen ondertekende, komt voor mij ook al op het ideale moment. De organisatie verloopt er op en top professioneel maar de concurrentie is er moordend. Voor de receptie-hoek is Mathijs Verhanneman nog altijd een vaste waarde en momenteel speelt Märt Tammearu op hoog niveau. Die trainingsintensiteit met twee trainingen per dag hakte er bij mij aanvankelijk zwaar in en ik kreeg het fysiek bij momenten heel moeilijk. Ondertussen loopt het op dat vlak al beter. En van dat op hoog niveau trainen wordt je alleen maar beter. De groepsgeest is bijzonder en je steekt enorm veel op van die ervaren spelers. Het zal er dit seizoen op aankomen de weinige speelkansen te benutten.”

Rotty is er meteen profsporter geworden en dat combineert hij met zijn bijberoep als student. “In die drie seizoenen zou ik heel graag mijn studies ingenieur bouwkunde aan de UGent afwerken. Dat moet dan vooral gebeuren via zelfstudie, want sportief maak ik alles mee bij Knack. En het studievoordeel van coronatijden waarin alles online verliep en alle cursussen opgenomen werden is niet meer zo groot. Ik ben wel geen kotstudent meer in Gent, ik keerde terug naar hotel mama. En dat geeft dan weer praktische voordelen inzake tijdsbesteding”, ondervond hij al.

Of hij van een buitenlands volleybalavontuur droomt? “Als sporter wil je altijd deel uitmaken van de sterkste competities. Maar laat ons eerst maar die drie jaar Knack aanpakken en de combinatie topsporter-student succesvol combineren”, eindigt Seppe Rotty heel realistisch.

Zaterdag 19 november om 20.30 uur: Knack Roeselare – Waremme Volley.