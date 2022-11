Roeselare opent groepsfase met thuisnederlaag tegen Tours

Knack Roeselare is in mineur begonnen aan het nieuwe seizoen in de Champions League volleybal. De Belgische landskampioen verloor donderdagavond in eigen huis met 0-3 van het Franse Tours VB. De setstanden waren 22-25, 19-25 en 20-25.

Volgende week woensdag (16 november) trekt Roeselare voor zijn tweede wedstrijd in groep C naar het Italiaanse Civitanova. Dat won op de eerste speeldag met 3-2 van het Portugese Benfica, het vierde team uit de groep.

Vijf poules

Decospan VT Menen, de tweede Belgische deelnemer, speelde donderdagavond zijn eerste groepswedstrijd bij het Italiaanse Trentino, de verliezend finalist van vorig seizoen. Het leed eveneens een (logische) 3-0-nederlaag.

De winnaars van de vijf poules plaatsen zich rechtstreeks voor de kwartfinales. De vijf tweedes en de beste nummer drie werken een knock-outfase af met als inzet de laatste drie tickets voor de kwartfinales.