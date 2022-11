Pieter Coolman lonkt naar zijn 100ste Europese wedstrijd

Op donderdag 10 november speelt Knack in de eigen Tomabelhal tegen het Franse Tours VB zijn 150ste Europese Champions League wedstrijd. Knack werkte al twintig CL-campagnes af, daarvan beleefde centrumspeler Pieter Coolman er tien mee. Hij kan in deze campagne zijn 100ste Europese wedstrijd spelen.

Het volleyballeven dolt momenteel als een mallemolen bij Knack Volley. Woensdag werd de competitietopper tegen Maaseik gespeeld, zaterdag staat de kwartfinale van de beker bij Gent op het programma en op 10 november staat de eerste wedstrijd van de 21ste CL-campagne op het programma. Middenspeler Pieter Coolman raakt er evenwel de tel niet bij kwijt. Integendeel.

Op naar 100

Coolman gaf ons woensdagnamiddag, na de tactische voorbespreking van de topper ‘s avonds tegen Maaseik een haarscherpe voorbeschouwing op dat zoveelse Europese Knack-verhaal. “Wij leven eigenlijk van wedstrijd naar wedstrijd, morgen (donderdag, red.) start de voorbereiding op de bekerwedstrijd bij Gent. En dan pas wordt richting de CL-opener tegen Tours VB gewerkt.”

“Ik rekende het deze zomer toevallig eens na en kom in totaal aan 94 Europese wedstrijden. Daarvan speelde ik in tien seizoenen Knack 65 CL-wedstrijden naast acht in de CEV-cup of in totaal 73. Daarvoor speelde ik drie seizoenen in Menen ook Europees waarbij wij één seizoen een sterke reeks neerzetten die ons tot de halve finale van de Challenge Cup bracht.”

Dipje

Uiteraard dat bij dat natellen heel wat herinneringen bij opborrelden. De strafste campagne vond Pieter zelf die van het seizoen 2014-2015. “Wij eindigden in de poule met Piacenza, Constanta en Lugano op de derde plaats, wonnen wel thuis met 3-2 van Piacenza, en gingen door naar de CEV-cup tegen Trentino. Wij verloren er in Italië met 3-2 en kwamen op Schiervelde in de terugwedstrijd 2-1 voor. Maar verloren de vierde set met 20-25 én de belle. Wij stonden op maar één set van de halve finale.”

Een seizoen later haalde Knack de halve finale wel tegen Berlijn, verloor thuis 2-3 in zijn 200ste Europese wedstrijd, en ging 3-0 onderuit in de terugwedstrijd. Vorig seizoen werd een ontgoocheling mee door corona-omstandigheden. Zo moesten beide wedstrijden tegen Pazardzik in Bulgarije afgewerkt worden. “Maar Mathijs Verhanneman was geblesseerd en wij zaten toen ook in een vormdipje. Later kwam alles dan toch goed met de landstitel als bekroning.”

Civitanova favoriet

Pieter Coolman kijkt alvast weer reikhalzend uit naar de nieuwe CL-campagne. “Het kan ergens verwaand klinken maar in die tien seizoenen Knack waarin wij alles wonnen, ik tel zeven titels, evenveel bekers en vijf supercups, kijk je toch uit naar die confrontaties op het hoogste Europese niveau.”

“Met een VB Tours, Benfica Lissabon die uit de kwalificatieronde komt en de Italiaanse topper Lube Civitanova zitten wij in een heel evenwichtige reeks. Uiteraard is Civitanova de uitgesproken favoriet voor de groepszege. Maar zowel Tours als Benfica zijn zeker niet te onderschatten. Wij kennen Tours van de wedstrijden uit de voorbereidingsperiode die wij de jongste tegen hen speelden. Maar het is op Europees vlak een ploeg met een ijzersterke thuisreputatie. Er zijn al heel wat Europese grootheden gaan verliezen bij Tours. En in een eerdere campagne kwam Civitanova er ook maar 2-3 weg.”

Nieuwe formule

“Benfica mag dan wel uit de kwalificatieronde komen, het is een stevig collectief. Tours, Benfica en onszelf schat ik zowat van hetzelfde niveau in. Het betekent dat wij donderdag thuis eigenlijk moeten winnen van hen om ons te kwalificeren voor de volgende ronde. Een week later reizen wij dan naar Benfica. Wij zullen top moeten zijn om een goede uitgangspositie te versieren en door te gaan.”

De Europese federatie sleutelde alvast aan de formule. De vijf poulewinnaars gaan door, daarna spelen de vijf tweedes in een knock-outfase (heen en terug) met de beste derde voor drie bijkomende plaatsen in de kwartfinales. Wie de kwartfinale niet haalt, is Europees uitgeschakeld.