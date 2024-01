Pieter Coolman (Knack Volley) beslist deze maand over zijn toekomst: “Nu een riante uitgangspositie”

De Knack-spelers genoten van een korte eindejaarsbreak van een paar dagen tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Nu leidt de weg weer naar de Tomabelhal, waar zaterdag 6 januari de competitie herneemt met een thuiswedstrijd tegen Haasrode Leuven. Daarna gaat het richting Turkije, waar woensdag 10 januari Ziraat Ankara de Knack-boys opwacht.

Bij een jaarwisseling wordt er altijd even teruggeblikt en de Knack-spelers kunnen dat heel genoegzaam doen, want op sportief vlak was 2023 een nog moeilijk te evenaren boerenjaar. Knack haalde zijn veertiende titel, de vijftiende beker en elfde supercup. Maar bovenal was er die effenaf schitterende Europese campagne, waarin Knack na de poulefase van de Champions League in het vangnet van de CEV Cup of de tweede Europese beker viel en doorstootte naar de finale tegen Modena. Daar haalde de ploeg verrassend winst, maar moest in de beslissende wedstrijd in de Tomabelhal de golden set toestaan, waarin ze de CEV-beker tussen de vingers voelden glippen. Dat deed uiteraard pijn, maar kon desalniettemin de vreugde om een fenomenaal volleybaljaar niet temperen.

Derde stek vasthouden

Ook niet bij centrumspeler Pieter Coolman (34), die aan zijn 12de Knackseizoen op rij toe is, waarbij hij een aandeel had in acht titels en evenveel bekers. Dan was onze eerste vraag na de obligate nieuwjaarswensen ook of dat excellente 2023 nog te evenaren viel?

“Cijfermatig misschien wel”, reageert hij. “Op nationaal vlak moeten wij wat titel en beker betreft altijd meedoen voor de hoofdprijzen. En zoals de zaken er nu voorstaan zijn we zelfs weer de uitgesproken favoriet. Europees is het een ander verhaal. Daar moet je opboksen tegen ploegen met een veel groter budget en dus ook een grotere meerwaarde aan spelers. Je moet ook nog enigszins geluk hebben in de loting, waarin wij voor de lopende campagne wellicht in de zwaarste reeks uitgeloot werden. Dat we dan toch nog meedoen voor de derde stek en het vangnet van de CEV Cup is al een verdienste op zich. Zeker als je weet dat de ploeg van deze campagne niet zo sterk is als die van de vorige Europese succesreeks. Met een Kukartsev, Fasteland en Tammearu verkaste er nogal wat talent in het tussenseizoen en wij moeten het door blessures noodgedwongen zonder een uitgesproken hoofdaanvaller doen.”

Na vier van de zes poulewedstrijden staat Ziraat Ankara met 11 punten op kop voor Kedzierzyn dat 6 punten telt, Knack is derde met 4 punten en Piraeus sluit de rij met 3 punten. “Met nog wedstrijden bij Ankara en in Kedzierzyn hebben we hetzelfde programma als Piraeus, al spelen de Grieken wel nog thuis tegen de Polen. Dat bonuspunt haalden we in de thuis verloren vijfsetter tegen Kedzierzyn. Willen we die derde plaats consolideren dan zal het erop aankomen om in de resterende twee uitwedstrijden nog iets te sprokkelen. Of dat kan tegen groepsleider Ankara? Als we in de Champions League tegen die kanjers iets willen rapen dan moeten we als ploeg boven onszelf uitgroeien. In de heenwedstrijd misten we ook maar nipt een wedstrijdpunt in de met 1-3 verloren partij. Wij zullen ons beste niveau moeten halen om die derde plaats vast te houden.”

Intenser spelen

Knack kan zich zaterdag met de komst van Haasrode Leuven alvast opwarmen voor dat Europees verhaal. Na de heenronde leidt Knack met een bonus van 3 punten op Maaseik. Roeselare heeft wel nog een inhaalwedstrijd tegen Lindemans Aalst te goed, die op 24 februari afgewerkt wordt. Na de reguliere competitie werken de nummers 1 tot en met 6 in een heen- en terugronde nog de play-offs af.

“Wij zijn nu al bijna zeker van een goede plaats voor de play-offs, al wordt de strijd voor die zes plaatsen dit seizoen wel intenser gespeeld”, zegt Pieter. “Er kunnen meer ploegen van elkaar winnen en je ziet ook dat wij, als er geroteerd wordt, minder dominant spelen. Zo verloren we de openingswedstrijd tegen Menen met 1-3 omdat de internationals niet opgesteld werden bij ons. Tegen Waremme kregen enkele vaste waarden ook al rust en dat leidde tot twee verliessets. Dat was vorig seizoen toch anders. Nu gaat alle focus naar die dubbele Europese opdracht én de bekerfinale van 10 februari in het Antwerpse Sportpaleis. Door onze riante uitgangspositie in de competitie kan er geroteerd worden.” Straffe Hendrik Tuerlinckx wordt zaterdag alvast nog niet in de Leuvense basis verwacht tegen Knack, zijn heroptreden wordt voorzien eind deze maand.

Deze maand zal Pieter Coolman ook een belangrijke beslissing nemen. Hij is einde contract en werd vanuit het bestuur naar zijn intenties gevraagd. “Ik heb het bestuur nog bedenktijd gevraagd. Ik zal twaalf Knackseizoenen op de teller hebben en moet alle pro’s en contra’s voor een extra jaar topvolleybal afwegen.”

Zaterdag 6 januari om 18.30 uur: Knack Volley Roeselare – VC Haasrode Leuven.

Woensdag 10 januari om 17 uur: Ziraat Ankara – Knack Volley Roeselare.