Philippe Develter verlaat met Hermes Oostende de hoogste reeks: “Voor de beker en de titel schieten we iets tekort”

Hermes Oostende won zijn laatste thuismatch in de liga met 3-2 tegen Brabo Antwerp. Dat leverde een Europees ticket op. Hermes is een verdiende winnaar van de Challenge play-offs. Vanaf september is Hermes’ eerste team vier reeksen lager, in Promo 1, aan de slag.

De hoogste reeks verlaten en terugkeren naar de provinciale reeksen: Hermes Oostende herhaalt zichzelf. Ja, drie decennia geleden maakte de club dit al mee. Zondag 10 mei 1992 speelde Hermes Oostende, dat toen om sponsorredenen Cornix heette en in rood-geel volleyde, ook een laatste thuismatch in ereklasse. Oostende verloor met 0-3 tegen Yvoir. Vanuit de hoogste reeks zakte Hermes vrijwillig naar tweede provinciale waar het tweede team actief was. Maar tien jaar later, in 2002, overtuigde secretaris Filip Rossel Philippe Develter, die Jumpers Middelkerke geleid had, zich bij Hermes te engageren en meteen ook voorzitter te worden. De successen volgden mekaar snel op.

Na vier promoties waarvan drie als kampioen in vijf seizoenen stonden de Oostendenaars in 2008 opnieuw in de hoogste reeks waar ze thuishoren. Daar beleefden ze vijftien bijzondere seizoenen met vooral mooie plaatsen in de eindrangschikkingen. Eén keer werd Hermes tweede (2019; zelfs eerste na de reguliere competitie), tweemaal derde (2015 en 2017), tweemaal vierde (2009 en 2020), viermaal vijfde (2011, 2013, 2021 en 2023), vier keer zesde (2010, 2012, 2014 en 2018) en tweemaal achtste (2016 en 2022).

Negen Europese tickets

In 2008 promoveerde Hermes Oostende dus als kampioen van eerste nationale naar eredivisie, zoals de hoogste reeks toen heette. De groen-gelen behaalden meteen een vierde plaats en een Europees ticket. In die vijftien jaar (2008-2023) dwong Hermes zeven keer een Europees kaartje op het terrein af. Tweemaal kreeg de club een wildcard (2018 en 2021) voor een Europese competitie. Dat brengt het totaal op negen Europese tickets in vijftien seizoenen. Het ticket van 2020 heeft Hermes echter omwille van de coronapandemie geweigerd. Het Europees kaartje van 2023 schenkt Hermes Oostende aan Bevo Roeselare waar zeven speelsters, de twee trainers en de sportief manager straks aan de slag gaan. Ook hoofdsponsor Rekkenshop, dat de jongste vier seizoenen zijn naam aan de club verbond, verhuist mee naar Roeselare. “De topmomenten in die vijftien seizoenen zijn duidelijk te situeren in de periode net voor de coronapandemie: Europese kwartfinale Challenge Cup 2018, vice-landskampioen 2019, bekerwinnaar 2019 en 2020”, zegt persverantwoordelijke Filip Rossel.

“Hermes blijft in Oostende volleyen” – Filip Rossel

“Het was leuk om de laatste match in de sportarena mister V met een zege af te ronden. Ik ben fier dat ik die overwinning in mijn geheugen mag graveren. Voor mij is dit heel emotioneel”, reageert Megan Vanden Berghe, de enige puur Oostendse in deze kern. Ze fietste die avond trouwens naar de zaal. “Ik volley 15 jaar waarvan 14 jaar bij Hermes. Het doet iets dat je hier nooit meer zal terugkomen. Als Oostendse vind ik het jammer dat ligavolleybal uit Oostende weggaat. Maar het project Roeselare zal ook iets moois zijn. Het is een nieuw begin.” Op het terrein verzamelde Hermes dit seizoen veel positieve resultaten. “We noemen dit seizoen zeker succesvol”, bevestigt voorzitter Philippe Develter. “Voor de beker en de titel schieten we iets tekort, maar we behoren wel degelijk tot de top van het Belgische vrouwenvolley.”

In de reguliere competitie won Hermes tien wedstrijden: negen tegen de vijf teams achter hen, eentje tegen de vier ploegen boven hen. De thuiszege tegen Asterix Beveren was de positieve uitschieter, de nederlaag tegen Tchalou de negatieve noot. In de Challenge playoffs won Hermes vijf van de zes matchen.

Eigen bodem

“Hermes Oostende, gesticht in 1962 en sinds 1963-1964 in competitie actief, heeft een fantastisch palmares met 39 seizoenen in de hoogste reeks, dertien landstitels (waarvan tien op een rij van 1971 tot 1980), zeven bekers van België en 84 Europese matchen in 24 campagnes. Hermes stopt niet en fusioneert ook niet met Bevo. Hermes blijft in Oostende volleyen”, zegt Rossel.

“Nu onze fantastische jaren in de liga achter de rug zijn, is het tijd om alle aandacht te schenken aan de jonge speelsters van eigen bodem en nieuwe sportieve successen te boeken”, besluit Philippe Develter. “Hermes blijft een bloeiende club met minstens drie clubs in provinciale competitie en tal van jeugdploegen.”