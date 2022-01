Ook Knack Volley wordt niet gespaard door het coronavirus: Afreis naar Bulgarije uitgesteld

Het jongste weekend greep de covidbesmetting wild om zich heen, zowel in de spelersgroep als de technische staf van Knack Volley. Maandag testten een aantal spelers positief, waardoor Knack niet kon afreizen naar Bulgarije voor de Europese wedstrijd tegen Hebar Pazardzhik. De competitietopper van zaterdag tegen Maaseik wordt verschoven naar woensdag 19 januari.

Het waren hectische dagen voor Champions League Director Gerdy Geleyn bij het ter elfder ure annuleren van de heenreis waarvoor maandag om 17 uur het vliegtuig zou genomen worden. En er waren de onderhandelingen voor het zoeken naar een nieuwe speeldatum.

Maar ook voor clubdokter Wouter Dierynck met de opvolging van zowel spelers als technische staf. Hij gaf overigens een sneer naar het CEV (European Volleyball Confederation, red.) dat zich boven de nationale wetgeving stelt en niet eens een treffelijk protocol opmaakte in geval van een covidbesmetting bij de Europees spelende ploegen.

“Zoals de zaken er begin deze week voorstonden – het beroepsgeheim laat mij niet toe daar verder op in te gaan – was het medisch gezien onverantwoord om het vliegtuig op te stappen. Niet alleen voor de spelers als sporters, maar achter elke sporter staat ook een gezin waarvoor zij verantwoordelijk zijn.”

“Daarbij zou toch afreizen een schending geweest zijn van het protocol dat in België gehanteerd wordt. Het kan dan ook niet dat het CEV als organisator van de Champions League superieur handelt zonder rekening te houden met de diverse Europese regels rond de pandemie”, aldus Wouter.

Clubs onderling

“Uiteindelijk zijn het de clubs die in onderlinge afspraak een oplossing moeten zoeken voor het afhandelen van beide confrontaties”, zegt Gerdy Geleyn. “Lukt dat niet dan volgt er een forfait voor de wedstrijd die niet gespeeld wordt.”

“Het CEV maakt er zich dus gemakkelijk van af. Zo maakte het Sloveense Maribor de verplaatsing niet naar Novobirsk, men raakte niet akkoord over een nieuwe datum en Maribor verliest 3-0. Het Poolse Warschau dat normaliter deze week naar Maaseik moest komen, zit geplaagd met covidbesmettingen, Maaseik stelde voor om beide wedstrijden in Maaseik af te werken en Warschau ging daar op in.”

“Doordat wij niet konden afreizen naar Bulgarije, stonden wij in de onderhandelingen in de zwakste positie. Pazardzhik stelde voor om onze thuiswedstrijd daar af te werken en wij moesten daarin dus wel volgen. Woensdag 16 februari spelen wij er onze thuiswedstrijd, donderdag 17 februari volgt de uitwedstrijd. De uren staan nog niet vast. Vermoedelijk wordt dat de donderdag in de namiddag, want diezelfde avond volgt op het CEV al de loting van de kwartfinales. En alle deelnemers daaraan moeten bekend zijn.”

Aangepast schema

Op woensdag 19 januari volgt dus de uitgestelde topper tegen Maaseik die om 19 uur begint. Hamvraag is uiteraard in hoeverre de besmette spelers last hadden van de symptomen en aan fysieke mogelijkheden hebben ingeboet.

“Ik was na de 0-3-zege bij Haasrode Leuven echt helemaal opgetogen over het bereikte hoge uitvoeringsniveau en de vaststelling dat een Tammearu een sterke wedstrijd afleverde. Uiteraard evenwel dat de gewone trainingsintensiteit nu even onderbroken wordt. Maar wij proberen zoveel als mogelijk te alterneren”, zegt coach Steven Vanmedegael.

“De negatief geteste spelers werkten deze week aanvankelijk individueel in de sporthal, maar zonder baltraining. De positief geteste spelers kregen een thuisprogramma af te werken. Na nieuwe testen kan er eventueel vanaf maandag weer een groepstraining georganiseerd worden.”

(RB)