Ook Charlotte Leys trekt van Hermes Oostende naar Bevo Roeselare

Donderdagavond maakte Bevo Roeselare de transfer van receptie-hoekspeelster Charlotte Leys (Hermes Oostende) officieel bekend.

Vele seizoenen was Charlotte Leys (33, 1m84) het boegbeeld van het Belgische vrouwenvolleybal. Ze was ook kapitein van de Yellow Tigers. Op haar palmares prijken onder meer EK-brons, vier Europese clubfinales, zilver op de European Golden League, twee Belgische landstitels, twee Belgische bekers, drie Poolse bekers, één Turkse beker, één Poolse Supercup én één Belgische Supercup.

Vorig seizoen is Charlotte Leys verkozen tot beste receptiespeelster van de liga. Dit seizoen behoort ze tot de starting six van het dream team van de heenronde en prijkt ze in diverse deelrangschikkingen in de top-tien.