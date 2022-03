Onkennelijk zwak Hermes Oostende verliest in Tchalou

In een zwaar bevochten partij heeft Hermes Oostende met 3-1 verloren van Tchalou. Hermes moet zich volgende week stevig herpakken om nog te mogen strijden om de vijfde stek.

Tchalou vatte de match het best aan en won via 8-5, 16-12 en 21-16 vlot de openingsset: 25-22. Hermes holde achter de feiten aan. Vanaf set twee losten beide ploegen elkaar voor geen meter en werden alle sets met het kleinste verschil beslecht. twee keer in het voordeel van Tchalou en een keer in het voordeel van Oostende.

Voortdurend achtervolgen

In set twee kon Hermes na 6-8 en 16-15 zijn 19-21-voorsprong niet vasthouden: 27-25. Hermes opende de derde deelbeurt met 6-8 maar moest na 15-15 voortdurend achtervolgen: 18-15 en 21-20. Tchalou kon de matchballen niet afronden: 24-24, 25-25 en 26-26. Eindelijk pakte Hermes in money-time wel setwinst: 26-28.

In set vier opende Hermes het best: 4-6 en 9-10. Daarna reageerde Tchalou tot 14-12 en 17-14. Hermes beende aan 17-17 bij, maar moest opnieuw wijken: 21-19, 24-20 en 25-23.

Hermes vergat de hele wedstrijd verzorgd te serveren. Tchalou haalde daardoor abnormaal hoge receptiecijfers en kon daardoor vlot scoren vanop alle posities. Bij Oostende vervulde het midden keurig haar opdracht. Misojcic (18 punten) en Gesquiere (17 punten waarvan vier kill blocks) waren de exponenten.

Strijden tegen degradatie?

Een onkennelijk zwak Hermes vond aan de overkant van het net een heel gedreven Tchalou dat ongelooflijk sterk verdedigde en bal na bal na bal van de vloer veegde.

Bij de kustladies was er te weinig power op de hoeken en lag de foutenlast veel te hoog. Zeker de tweede set gaf Hermes volledig zelf uit handen door teveel missers te noteren vanop de servicelijn.

Hermes Oostende weet wat te doen volgende zaterdag thuis: winnen met 3-0 of 3-1 van Tchalou en daarna nog eens de gouden set pakken. Pas dan mag Hermes Oostende tegen Antwerp of Charleroi knokken voor de vijfde plaats. Anders dreigt een strijd tegen de degradatie.

(PR/ foto BVB)