Ocket en Dermaux: twee West-Vlaamse aanwinsten voor Decospan Menen

Na de contractverlengingen van Jelle Sinnesael, Frank Depestele, Mathieu Vanneste en Lowie Stuer, kondigde Decospan Menen de eerste twee inkomende transfers aan. De aangetrokken spelers Ocket en Dermaux zijn allebei jong, talentvol en West-Vlaams.

Eerste nieuwkomer is Thiemen Ocket. De 20-jarige uit Wingene afkomstige spelverdeler komt over van Caruur Gent. Hij wordt de opvolger van Kobe Brems die na drie jaar Menen de omgekeerde beweging maakt.

Kansen om te groeien

Thiemen startte met volleyballen bij Tievolley Tielt en trok daarna zes jaar naar de Topsportschool in Vilvoorde. De voorbije twee jaar was hij bij Gent de doublure van clubmonument Tim Degruyter. In de gewonnen bekerfinale in het Sportpaleis droeg hij eind februari zijn steentje bij vanop de opslaglijn. Bij Decospan Menen krijgt de Young Dragon (waar hij onder meer samen speelde met Seppe Rotty en Simon Plaskie) onder de vleugels van Frank Depestele de kans om verder te groeien.

Jeugdproduct Maxim Libert gaat op zoek naar speelgelegenheid bij de buren van Marke-Webis (Liga B). Zijn opvolger Basil Dermaux (19) komt over van die andere buren: Knack Roeselare. Het Roeselaarse jeugdproduct kroonde zich onlangs met Knack C tot kampioen in Promo 1 en geldt als een groot talent met nog heel wat groeimarge.

Momenteel is hij als aanvaller met de Young Dragons (U20) aan de slag op het Europese kwalificatietoernooi in Kroatië. Voor de student industrieel ingenieur wordt de overstap naar Decospan Menen zijn kennismaking met het hoogste niveau. De overgang van Dermaux komt niet als verrassing want hij werd tijdens de thuismatch tegen Achel vorige maand al enthousiast op de Meense tribunes gespot.

Setter aantrekken

Decospan Menen moet nog een setter aantrekken want hoewel Akseli eerst nog leek te twijfelen over een verlengd verblijf, heeft de Fin nu toch beslist om andere oorden op te zoeken. Als Menen een Belgische opvolger wil, dan zijn de opties niet zo groot.

D’Hulst ligt buiten bereik, maar Van Hoyweghen (Aalst) en Mc Cluskey (Maaseik) kunnen wel. In het middencompartiment is Fafchamps (Borgworm) niet meer vrij, maar misschien kunnen ze dichter bij huis wel een grote vis aan de haak slaan. Als hoekspeler zou Robbe Van de Velde wel eens aangetrokken kunnen worden.

Decospan Menen komt door coronabesmettingen bij Aalst pas woensdag in actie op Oost-Vlaamse bodem. De return vindt twee dagen later al plaats in de Meense Vauban.

(MP)