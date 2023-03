Na één jaar Hermes Oostende keert Tea Radovic terug naar Bevo Roeselare

Bevo Roeselare heeft de komst van receptie-hoekspeelster Tea Radovic (15, 1m85) dinsdagavond officieel bekend gemaakt. Ze tekende een overeenkomst voor twee seizoenen.

Tea Radovic, die haar opleiding bij Bevo Roeselare genoten heeft, zette vorige zomer de stap van Bevo Roeselare naar Hermes Oostende. Af en toe behoort Radovic tot de starting six van Hermes.

Ze is basisspeelster bij de Young Yellow Tigers en was het op het recente WEVZA-tornooi ook kapitein van het team. Tea Radovic woont in Beveren-Roeselare op een zucht van de sporthal.